Le 9e Sommet de la CIRGL s’est tenu à Kinshasa pour débattre des questions régionales prioritaires

Le Président de la République, le Professeur Faustin Archange Touadéra, a activement pris part à ce Sommet, placé sous le thème : « Consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs ».







Cette Conférence a été marquée par les allocutions du Président sortant, l’Angolais João Lourenço, et du nouveau Président, le Congolais Félix Antoine Tshisekedi, qui aura désormais la charge de conduire les destinées de la CIRGL pour les deux prochaines années.









Priorités et agenda des travaux

Dans son discours, le nouveau Président de la CIRGL a placé son mandat sous le signe des résultats, articulé autour de cinq priorités majeures :



La réforme institutionnelle de la CIRGL ;

Le rétablissement et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale ;

Le renforcement de la coopération judiciaire ;

Le renforcement de la lutte contre l’exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles, notamment via un programme effectif de traçabilité des minerais ;

L’intégration économique régionale.





Les débats ont également porté sur trois projets régionaux d’infrastructures, à savoir :



Le corridor de Lobito (visant à acheminer les produits miniers congolais jusqu’à l’océan Atlantique) ;

Le corridor ferroviaire Tanzanie-Burundi-RDC ;

Et le projet routier entre l’Ouganda et la République Centrafricaine, en passant par le Congo-Kinshasa.





Par ailleurs, les Chefs d’État ont évoqué plusieurs crises : la crise post-électorale tanzanienne, les conflits dans l'Est de la RDC avec le M23, les tensions diplomatiques entre le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la RDC, ainsi que la crise au Soudan entre le Gouvernement central et les FSR.







Les Chefs d’État et de Gouvernement de la CIRGL se sont résolument engagés à conserver cette dynamique et à mutualiser leurs efforts afin d’atteindre les objectifs et priorités fixés par le Président en Exercice.

