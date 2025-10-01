Tchad : deux nouveaux diplomates présentent leurs lettres de créance au chef de l’Etat

Après les diplomates britannique et allemand, un nouvel ambassadeur et une nouvelle représentante spéciale du président de la Commission de l’UA au Tchad ont présenté respectivement leurs lettres de créance et d’accréditation au président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Ce sont leurs Excellences, Maria José Samba Ovono Obono et Patrick Egloff. La cérémonie s’est déroulée au Palais Toumaï, en présence du ministre d’Etat, ministre des Affaires, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul et quelques proches collaborateurs du chef de l’Etat.



La femme, qui a, la charge de consolider les relations entre le pays de Toumaï et la Commission et l’Union Africaine en qualité de représentante spéciale du président de au Tchad et cheffe de Mission est une diplomate chevronnée. Equato-guinéenne de nationalité, Mme Maria José Samba Ovono Obono, totalise plus de 17 ans de service continu au sein de la délégation permanente de la Guinée Equatoriale auprès de l’UNESCO à Paris en France.



En recevant sa lettre d’accréditation, le président de la République Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, l’a encouragée dans l’exercice de ses fonctions et lui a souhaité un bon vent. Celle qui pose pour la première fois ses valises au Tchad, a, à cœur, un seul objectif : renforcer et consolider la coopération entre l’institution panafricaine forte de 55 Etats membres et le Tchad. Mme Maria José Samba Ovono Obono parle couramment l’anglais, l’espagnol et bien entendu le français.



La cinquantaine abordée avec à son compteur 18 ans de carrière diplomatique, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la confédération helvétique auprès de la République du Tchad, Patrick Egloff a servi son pays dans plusieurs représentations diplomatiques à l’étranger notamment en Érythrée, au Soudan, au Kenya, en Colombie, en Inde, en Allemagne et aux Nations Unies.



En remettant ses lettres de créance au président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, le nouveau diplomate Suisse rêve d’une seule chose : édifier une coopération tchado-suisse économiquement dynamique et mutuellement avantageuse.



L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse au Tchad, Patrick Egloff réside à Abuja au Nigeria. Tandis que la représentante spéciale du président de la Commission de l’UA au Tchad et cheffe de Mission, Mme Maria José Samba Ovono Obono réside à N’Djamena.