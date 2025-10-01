Cameroun : Collision mortelle entre trois camions à Zili, près d'Awae





Bilan et conséquences de l'accident

L'impact violent a causé la mort de trois personnes et fait quatre blessés.

L’une des victimes collatérales de la collision est le bétail transporté par l’un des camions, aucun animal n’ayant survécu au choc.



L’accident a provoqué d'importants dégâts matériels et a entraîné un blocage prolongé de la circulation sur cet axe, immobilisant des centaines de véhicules pendant plusieurs heures.

Intervention des forces de sécurité

Immédiatement alertés, le peloton routier de Yaoundé et la brigade de gendarmerie d’Awae ont été dépêchés sur les lieux. Leur intervention a permis de sécuriser le périmètre de l'accident et de procéder à l'évacuation rapide des victimes vers les centres de santé.