AFRIQUE

Cameroun : Collision mortelle entre trois camions à Zili, près d'Awae


Alwihda Info | Par - 1 Octobre 2025


Un accident de la route tragique est survenu ce mercredi 1er octobre 2025, vers 3h du matin, à Zili, dans l’arrondissement d’Awae (région du Centre). L'incident implique la collision de trois camions, entraînant un lourd bilan humain et matériel.


Cameroun : Collision mortelle entre trois camions à Zili, près d'Awae


 

Bilan et conséquences de l'accident

 
L'impact violent a causé la mort de trois personnes et fait quatre blessés.
L’une des victimes collatérales de la collision est le bétail transporté par l’un des camions, aucun animal n’ayant survécu au choc.
 
L’accident a provoqué d'importants dégâts matériels et a entraîné un blocage prolongé de la circulation sur cet axe, immobilisant des centaines de véhicules pendant plusieurs heures.
 

Intervention des forces de sécurité

 
Immédiatement alertés, le peloton routier de Yaoundé et la brigade de gendarmerie d’Awae ont été dépêchés sur les lieux. Leur intervention a permis de sécuriser le périmètre de l'accident et de procéder à l'évacuation rapide des victimes vers les centres de santé.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


