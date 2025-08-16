Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

AMAPA-TCHAD mobilise pour protéger les aînés face au choléra


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 16 Août 2025


Dans une initiative à la fois solidaire et porteuse d’espoir, l’Association Médicale pour l’Assistance aux Personnes Âgées (AMAPA-TCHAD) a réuni ses membres, des autorités locales et des personnes de bonne volonté pour une mission cruciale placée sous le thème : « La protection des aînés et la lutte contre le choléra, une menace qui frappe de nouveau le pays ».


AMAPA-TCHAD mobilise pour protéger les aînés face au choléra
L’événement s’est tenu ce samedi 16 août 2025 à la Maison de la Culture du 9ᵉ arrondissement de N’Djamena.

Selon les organisateurs, le 9ᵉ arrondissement, du fait de sa forte densité de population, des récentes inondations et de sa proximité avec la frontière camerounaise, est particulièrement exposé à la propagation du choléra. Face à cette urgence, AMAPA-TCHAD a choisi de combiner action humanitaire et sensibilisation. Des produits essentiels, tels que du savon, des détergents et de l’eau de Javel, ont été distribués, accompagnés de conseils pratiques pour leur utilisation correcte.

« Notre raison d’être est simple mais puissante : veiller sur celles et ceux qui, hier, ont veillé sur nous », a déclaré M. Barma Djibrine, coordinateur de l’association, insistant sur l’importance de protéger la vie, préserver la dignité et tendre la main aux personnes âgées. Il a rappelé que ces aînés sont les gardiens de la mémoire, de l’histoire et des traditions : « Les protéger, c’est protéger notre humanité », a-t-il ajouté.

L’événement a été bien plus qu’un simple rassemblement : c’était un véritable appel à l’action. « Nous avons pu transformer une idée en une action qui sauve des vies », ont affirmé les organisateurs. La générosité des participants, qu’il s’agisse de leur temps, de leur énergie ou de leurs dons, a permis de distribuer des kits d’aide aux personnes âgées identifiées dans la communauté.

Un appel à l’unité

Le message de l’association est clair : le choléra peut être évité et vaincu. Au-delà de l’aide matérielle, il s’agissait surtout de sensibiliser l’ensemble de la population. AMAPA-TCHAD a lancé un vibrant appel à tous ceux qui peuvent s’engager afin de bâtir une communauté plus forte, solidaire et humaine.

En conclusion, l’association a formulé le vœu que les actions de chacun soient bénies, que l’engagement soit renforcé et que tous soient guidés sur la voie de l’amour et de la protection des plus vulnérables.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/08/2025

Tchad : La ministre de la Femme lance un appel aux femmes entrepreneures pour les mettre à l'honneur

Tchad : La ministre de la Femme lance un appel aux femmes entrepreneures pour les mettre à l'honneur

Tchad/Gabon : L'ambassadeur du Tchad reçu par le Médiateur de la République gabonaise Tchad/Gabon : L'ambassadeur du Tchad reçu par le Médiateur de la République gabonaise 16/08/2025

Populaires

Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères

15/08/2025

Tchad : Abdel-Aziz Kizeme nommé DG de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF)

15/08/2025

Tchad : Le ministère de l’Enseignement supérieur fixe le calendrier académique 2025-2026

15/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 15/08/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter