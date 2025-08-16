AMAPA-TCHAD mobilise pour protéger les aînés face au choléra

L’événement s’est tenu ce samedi 16 août 2025 à la Maison de la Culture du 9ᵉ arrondissement de N’Djamena.



Selon les organisateurs, le 9ᵉ arrondissement, du fait de sa forte densité de population, des récentes inondations et de sa proximité avec la frontière camerounaise, est particulièrement exposé à la propagation du choléra. Face à cette urgence, AMAPA-TCHAD a choisi de combiner action humanitaire et sensibilisation. Des produits essentiels, tels que du savon, des détergents et de l’eau de Javel, ont été distribués, accompagnés de conseils pratiques pour leur utilisation correcte.



« Notre raison d’être est simple mais puissante : veiller sur celles et ceux qui, hier, ont veillé sur nous », a déclaré M. Barma Djibrine, coordinateur de l’association, insistant sur l’importance de protéger la vie, préserver la dignité et tendre la main aux personnes âgées. Il a rappelé que ces aînés sont les gardiens de la mémoire, de l’histoire et des traditions : « Les protéger, c’est protéger notre humanité », a-t-il ajouté.



L’événement a été bien plus qu’un simple rassemblement : c’était un véritable appel à l’action. « Nous avons pu transformer une idée en une action qui sauve des vies », ont affirmé les organisateurs. La générosité des participants, qu’il s’agisse de leur temps, de leur énergie ou de leurs dons, a permis de distribuer des kits d’aide aux personnes âgées identifiées dans la communauté.



Un appel à l’unité



Le message de l’association est clair : le choléra peut être évité et vaincu. Au-delà de l’aide matérielle, il s’agissait surtout de sensibiliser l’ensemble de la population. AMAPA-TCHAD a lancé un vibrant appel à tous ceux qui peuvent s’engager afin de bâtir une communauté plus forte, solidaire et humaine.



En conclusion, l’association a formulé le vœu que les actions de chacun soient bénies, que l’engagement soit renforcé et que tous soient guidés sur la voie de l’amour et de la protection des plus vulnérables.