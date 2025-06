Tchad - Batha : Distribution de kits alimentaires aux sinistrés de N'Djamena Bilala

Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à un don de l'ONG SAKHAL, avec le soutien financier de son partenaire le CDP. Elle s'inscrit dans le cadre de l'aide humanitaire destinée aux personnes touchées par les intempéries qui ont frappé la région ces dernières semaines.





À travers cette action, les partenaires humanitaires visent à renforcer les efforts des autorités pour répondre aux besoins urgents des victimes, en leur apportant un soutien concret en matière d'alimentation et de survie.





M. Achafi Ahmat Khalid a salué l'engagement de l'ONG SAKHAL et de ses partenaires, réaffirmant par la même occasion la détermination du gouvernement à poursuivre ses actions en faveur des populations vulnérables.





Cette distribution représente une étape importante dans la chaîne de solidarité mise en place pour venir en aide aux familles affectées par les inondations, dans un esprit de coordination et de responsabilité partagée.