TCHAD

Tchad : Lancement de la Semaine nationale de l'arbre 2025 à Bol


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 16 Août 2025


La Semaine nationale de l'arbre 2025 a été officiellement lancée ce matin à Bol, dans la province du Lac, par le délégué général du gouvernement, le Général Saleh Haggar Tidjani. Organisé par la délégation provinciale de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, l'événement a réuni des autorités administratives, traditionnelles, civiles et militaires.


Tchad : Lancement de la Semaine nationale de l'arbre 2025 à Bol


  Placée sous le thème « Plantons les arbres pour relever les défis du changement climatique », cette semaine vise à sensibiliser la population à l'importance de préserver l'environnement. Le délégué provincial de l'Environnement, Moussa Abakar Badine, a rappelé que l'arbre est un outil essentiel dans la lutte contre la désertification et la préservation de l'écosystème.

 
Le Général Saleh Haggar Tidjani a, quant à lui, invité chaque habitant du Lac à planter au moins un arbre et à en faire une habitude. Pour lui, chaque arbre planté représente un pas vers un "avenir meilleur" et la restauration de l'environnement. La cérémonie a été clôturée par la plantation symbolique de milliers d'arbres dans les locaux du Fonds national d'Appui à la formation professionnelle (FONAP).


