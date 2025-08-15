Tchad : Lancement de la Semaine nationale de l'arbre 2025 à Bol





Placée sous le thème « Plantons les arbres pour relever les défis du changement climatique », cette semaine vise à sensibiliser la population à l'importance de préserver l'environnement. Le délégué provincial de l'Environnement, Moussa Abakar Badine, a rappelé que l'arbre est un outil essentiel dans la lutte contre la désertification et la préservation de l'écosystème.





Le Général Saleh Haggar Tidjani a, quant à lui, invité chaque habitant du Lac à planter au moins un arbre et à en faire une habitude. Pour lui, chaque arbre planté représente un pas vers un "avenir meilleur" et la restauration de l'environnement. La cérémonie a été clôturée par la plantation symbolique de milliers d'arbres dans les locaux du Fonds national d'Appui à la formation professionnelle (FONAP).