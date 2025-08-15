Tchad : Un atelier pour valider le plan de développement sanitaire de la province de Sila





L'objectif de ce plan est d'améliorer l'accès aux services de santé, de moderniser les infrastructures sanitaires et de renforcer les ressources humaines pour une meilleure couverture sanitaire universelle.





Le secrétaire général de la province a rappelé l'engagement du gouvernement tchadien en faveur de la santé pour tous, soulignant que ce plan est un outil stratégique essentiel pour concrétiser cette vision. Il a également exhorté les participants à examiner attentivement le document pour s'assurer de sa pertinence et de son efficacité.