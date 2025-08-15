Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Un atelier pour valider le plan de développement sanitaire de la province de Sila


Alwihda Info | Par Bechir Ahmat - 16 Août 2025


Un atelier a été lancé à Goz-Beïda pour valider le Plan provincial de développement sanitaire (PPDS) de la province de Sila pour la période 2022-2025. La rencontre, présidée par le secrétaire général de la province de Sila, Ali M'bodou Djibrine, s'inscrit dans la continuité du Plan national de développement sanitaire (PNDS).


  L'objectif de ce plan est d'améliorer l'accès aux services de santé, de moderniser les infrastructures sanitaires et de renforcer les ressources humaines pour une meilleure couverture sanitaire universelle.

 
Le secrétaire général de la province a rappelé l'engagement du gouvernement tchadien en faveur de la santé pour tous, soulignant que ce plan est un outil stratégique essentiel pour concrétiser cette vision. Il a également exhorté les participants à examiner attentivement le document pour s'assurer de sa pertinence et de son efficacité.


