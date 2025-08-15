Tchad : La campagne de pulvérisation contre le paludisme entre doutes et réticence





Certains résidents, inquiets des effets du produit sur leur santé et leurs biens, refusent l’accès de leurs maisons aux agents. Neloumta Angèle, une jeune mère, exprime ses craintes : « Nous avons des nouveaux nés dans nos familles, leur santé est fragile alors nous ne pouvons permettre que ces agents débarquent à l’improvise et pulvérisent nos maisons. » Elle plaide pour une meilleure communication en amont, afin que les familles puissent prendre les précautions nécessaires.

Une stratégie efficace, selon les experts

Le Dr Mahamat Saleh Issakha Diar, coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme, rappelle que la pulvérisation intra-domiciliaire est une stratégie reconnue mondialement pour son efficacité à réduire la prolifération des moustiques porteurs du paludisme. Il souligne que, pour que la campagne soit un succès, la participation active des communautés est indispensable. Il encourage donc les ménages à faire confiance aux agents sanitaires et à faciliter leur travail.