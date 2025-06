Tchad : Après sept jours de grève de la faim, Succès Masra suspend son action

Dans un communiqué signé par Me Francis Kadjilembaye, le collectif rappelle que cette décision radicale avait été prise par leur client le 23 juin 2025, dans l’esprit de sa lettre ouverte intitulée « Lettre d’une prison du Tchad », pour dénoncer l’injustice de sa détention, survenue le 16 mai 2025, sans qu’aucune charge officielle ne lui ait été communiquée à ce jour.



Durant sept jours, le leader politique s’est abstenu de toute alimentation, y compris en eau et en médicaments, malgré des conditions de détention qualifiées d’« austères ». Ses avocats soulignent la force morale de leur client, resté combatif tout en étant affaibli physiquement.



Selon le communiqué, Succès Masra a été particulièrement ému par les nombreux gestes de solidarité, notamment ceux de femmes qui ont protesté symboliquement, de sa propre mère qui aurait suivi son exemple, et de nombreux compatriotes, au pays comme dans la diaspora.



Conscient des risques que cette mobilisation pourrait faire peser sur leurs vies, il a préféré mettre un terme à sa grève de la faim, suivant également l’avis médical de son médecin personnel, qui l’a récemment examiné et alerté sur l’urgence de reprendre ses traitements.



Le collectif d’avocats se félicite de cette décision et espère que leur client sera confronté rapidement au juge d’instruction, pour que la vérité judiciaire éclate. Ils qualifient cette affaire, selon les propres termes du gouvernement, de « procès politique de haute facture », et appellent les sympathisants à rester calmes, sereins et disciplinés.