Espionnage : La CPI détecte et circonscrit un nouvel incident de cybersécurité sophistiqué

Cet incident, le deuxième de ce type contre la CPI ces dernières années, a été rapidement identifié, confirmé et circonscrit grâce aux mécanismes d'alerte et de réponse de la Cour. Une analyse d'impact à l'échelle de la Cour est en cours et des mesures sont déjà prises pour en atténuer les effets.



"​Les preuves disponibles jusqu'à présent sont autant d’indices d’une attaque ciblée et sophistiquée, ayant pour but l’espionnage. Cette attaque peut donc être interprétée comme une tentative sérieuse de saper le mandat de la Cour", rapportait en octobre 2023 la CPI, en rapport au premier incident.



La Cour estime qu'il est essentiel d'informer le public et les États parties de ces incidents ainsi que des efforts déployés pour y remédier, et appelle à un soutien continu face à ces défis.



Ce soutien garantit la capacité de la Cour à s'acquitter de son mandat essentiel de justice et de responsabilité, qui est une responsabilité partagée de tous les États parties.