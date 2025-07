Tchad – Moyen-Chari : À Alako, le délégué général du gouvernement œuvre pour l’apaisement et la cohésion sociale

Plusieurs défis ont été soulevés lors de cette rencontre, notamment les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs, le vol de bétail, la traite des personnes, l’exode des jeunes vers les zones d’orpaillage dans le nord du pays, ainsi que la crise autour de la chefferie traditionnelle du canton d’Alako.



Depuis le 8 avril 2022, une frange de la jeunesse du canton conteste la légitimité de Sa Majesté Ouaga Tadio, chef de canton, l’accusant de mauvaise gouvernance et de mépris envers la population. Cette situation a provoqué une fracture au sein de la communauté.



Le maire d’Alako, Oumar Kara, a salué la visite du délégué général, qu’il a perçue comme un signe fort de l’attention du gouvernement face aux difficultés de la sous-préfecture.



De son côté, le sous-préfet d’Alako, Doumbé Gougolo Sylvanus, a exhorté les habitants à l’unité, à la paix et à l’engagement collectif pour le développement local.



Pour résoudre la crise liée à la chefferie cantonale, une rencontre a été convoquée avec les chefs des 28 villages du canton. Parmi eux, 27 étaient présents. Lors d’un vote, 14 chefs se sont opposés à la poursuite du règne de l’actuel chef de canton.



Face à cette impasse, Abdraman Ahmat Bargou a décidé de confier provisoirement la gestion du canton au sous-préfet, en attendant une solution administrative et consensuelle.



Avant de quitter Alako, le délégué général a lancé un appel à la responsabilité individuelle et collective. Il a invité la population à œuvrer pour la paix, à éviter les divisions, et à orienter la jeunesse vers des voies plus sûres que les zones minières, souvent périlleuses.