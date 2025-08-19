Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le ministre de la Communication reçoit l’ambassadeur de la République Arabe d’Égypte


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 20 Août 2025




Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mahamat, a reçu en audience, le lundi 18 août 2025, dans son cabinet, l’ambassadeur de la République Arabe d’Égypte au Tchad, Tarek Youssef.

Le ministre était entouré de ses proches collaborateurs, notamment ceux de l’Agence Tchadienne de Presse et d'Édition (ATPE). Au cours de cette rencontre, le chef du département de la Communication et le diplomate égyptien ont échangé sur le renforcement de la coopération entre le Tchad et l’Égypte dans le domaine de la communication.

Ils ont également évoqué la possibilité d’un partenariat entre les médias publics des deux pays, en vue de promouvoir un échange d’expériences et de bonnes pratiques.


