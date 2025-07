African Parks Tchad : défis et perspectives de la conservation partagés lors d'un premier déjeuner de presse

L'événement s'est déroulé en présence de l'Union européenne au Tchad, et a vu les interventions de M. Ahmat Brahim Siam, Directeur Pays d'African Parks Tchad, ainsi que des responsables et membres des équipes des parcs de Zakouma, de la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi, de Siniaka Minia et d’Aouk, et de l'équipe communication d'African Parks Tchad.





Cette rencontre inédite avec les professionnels de l'information visait à rapprocher le public des réalités du terrain, à mettre en lumière les acteurs de la conservation et à partager les défis et perspectives liés à la protection de la biodiversité au Tchad.





Chaque responsable de parc a pu présenter les actions en cours, les succès enregistrés et les défis rencontrés, tels que l'adaptation au changement climatique, la gestion durable des ressources, l'implication des communautés riveraines et l'éducation environnementale.





À travers cette initiative, African Parks réaffirme son engagement à concilier protection de la nature et développement socio-économique. Ce dialogue régulier avec les médias est jugé essentiel pour une nature mieux protégée et mieux racontée.





African Parks a exprimé sa gratitude envers tous les médias pour leur engagement constant dans la diffusion de l'information environnementale et leur rôle clé dans la sensibilisation du grand public.