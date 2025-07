Tchad : Le gouvernement fixe les nouvelles rémunérations des responsables administratifs territoriaux

Par décret N°1278/PR/PM/MFBEPCI/2025 du 02 juillet 2025, les rémunérations mensuelles des Secrétaires généraux des Provinces, des Préfets, Secrétaires généraux des départements et sous-préfets fixées comme suit:



● Secrétaires généraux des Provinces : un salaire mensuel forfaitaire brut de 400 000 FCFA et une indemnité de responsabilité de 200 000 FCFA;

● Préfets : un salaire mensuel forfaitaire brut de 350 000 FCFA et une indemnité de responsabilité de 150 000 FCFA;

● Secrétaires généraux des Départements : un salaire mensuel forfaitaire brut de 250 000 FCFA et une indemnité de responsabilité de 150 000 FCFA.

● Sous-préfets : un salaire mensuel forfaitaire brut de 200 000 FCFA et une indemnité de responsabilité mensuelle de 125 000 FCFA.