Tourisme - À la découverte du Marabout d'Afrique, emblème des zones humides tchadiennes

Caractéristiques et Rôle Écologique

Avec sa tête et son cou roses tachetés de noir, et sa poche distinctive sous le cou pouvant mesurer jusqu'à 35 cm, le marabout est aisément reconnaissable. Il fréquente une variété d'habitats, des prairies et savanes aux zones humides d'Afrique subsaharienne, et s'aventure même près des décharges et des villages, soulignant son rôle crucial d'éboueur.





Son régime alimentaire se compose principalement de carcasses , ce qui en fait un charognard indispensable. Cependant, il ne dédaigne pas non plus les insectes, amphibiens, rongeurs, reptiles, poissons et œufs d'oiseaux, ce qui témoigne de sa capacité d'adaptation.



En vol, le marabout plane avec majesté, utilisant les courants d'air chaud pour s'élever. Il est souvent observé en petits groupes ou en colonies, participant activement à l'assainissement de son environnement.

Le Tchad, une terre de biodiversité à explorer

Aussi discret qu'utile, le marabout d'Afrique attire toujours l'attention des visiteurs curieux de la faune tchadienne. Sa présence rappelle la richesse naturelle du pays.



Venez l'observer dans son habitat naturel… Le Tchad est véritablement une terre de biodiversité fascinante.