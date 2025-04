Quenna, lauréate du Prix Ndjamvi Jeune Talent 2024, attendue à Garoua pour un grand show

Ce concert marque une étape importante dans le parcours de cette jeune artiste prometteuse et illustre l’engagement du festival en faveur de la promotion des nouvelles voix artistiques en Afrique centrale. À travers cette initiative, le Festival Ndjamvi réaffirme son soutien aux jeunes talents féminins et encourage la circulation artistique dans la sous-région.



Polyvalente et inspirée, Quenna mêle différents styles musicaux tels que l’afrobeat, la trap, le slam et le zouk, le tout enrichi de sonorités traditionnelles. Pour elle, la musique est un exutoire, un moyen d’exprimer les douleurs et les réalités du bas peuple. Elle ambitionne de faire rayonner la musique tchadienne grâce à une approche créative et engagée.



Sacrée dans la catégorie « Jeune Talent » en 2024, Quenna s’est illustrée en tête d’affiche au Festival New School Power. Elle a également donné un concert de restitution début avril à l’Institut Français du Tchad, en tant que lauréate de l’événement « Tchad en Scène ». Actuellement en prestation au Festival Semaine Récréative à Moundou, elle poursuivra sa tournée à Garoua, avant de se produire le 23 mai à l’Institut Français du Tchad, aux côtés de l’artiste Agon.



Par ailleurs, son équipe annonce la sortie imminente du clip Soloh, qui viendra enrichir une discographie en pleine croissance.