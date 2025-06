Tchad : Mandargué célèbre 30 ans de carrière artistique

À l’occasion de ses 30 ans de carrière, l’artiste tchadien Mandargué a tenu une conférence de presse ce 12 juin 2025 à l’espace Talino Manu, sous le thème : « L’art au service du vivre-ensemble pour l’unité et la paix ».



L’événement a été marqué par un vibrant plaidoyer en faveur de la jeunesse, de la culture et de la mémoire collective. Dans un discours fort et engagé, Mandargué a appelé les jeunes à prendre leur place dans la société, non seulement en tant qu’artistes, mais aussi en tant qu’acteurs du changement et porteurs de valeurs culturelles.



Mandargué a expliqué que les activités marquant ses 30 ans de carrière — 30 ans de lutte, de sacrifices et de travail dans l’art — devaient initialement être lancées le 13 juin. Toutefois, la date a été reportée pour des raisons indépendantes de sa volonté.



Il a révélé avoir mené des démarches auprès de hautes autorités, de sociétés publiques, et sollicité le parrainage du Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, ainsi que le soutien de la Primature, de l’Assemblée nationale et d’autres institutions. Malheureusement, aucune réponse favorable n’a été reçue à temps.



Mandargué a interpellé les jeunes cadres et responsables des entreprises publiques, les appelant à changer de comportement et à accompagner les initiatives culturelles :



« Le pays, ce n’est pas seulement la politique. Le pays, c’est d’abord sa culture et sa jeunesse », a-t-il déclaré.



La célébration des 30 ans de carrière est reprogrammée aux 25, 26 et 27 juillet 2025, où l’artiste promet d’adresser un dernier message fort à la nouvelle génération.