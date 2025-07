Tchad : l'EDS appelle à l’unité et à l’action pour soutenir les victimes des violences au sud

Le président du parti Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS), Dionkeye Hubert, a animé un point de presse à Moundou le 29 juin dernier, sur les douloureux événements meurtriers survenus à Mandakaou et Dobéni dans le Logone Occidental, ainsi qu'à Orégomel dans le Mayo Kébbi Ouest.



Ce point de presse fait suite à la récente visite de soutien aux victimes des atrocités survenues dans ces localités. Lors de cette visite, Dionkeye Hubert a exprimé au nom de son parti, son profond engagement envers les victimes et leurs familles, et à les assurer de sa solidarité en ces temps difficiles.



Il a invité tous les membres du parti, ainsi que la population, à se mobiliser pour apporter aide et soutien à ceux qui en ont besoin. Le président du parti EDS a souligné l'importance cruciale d'unir les efforts pour restaurer la paix et la quiétude dans ces localités où des conflits intercommunautaires meurtriers ont récemment eu lieu.



Le président Dionkeye Hubert a appelé les autorités administratives, militaires et traditionnelles, à agir rapidement et efficacement pour mettre un terme aux violences, et favoriser un dialogue constructif entre les communautés. Il conclut qu’il est impératif que des mesures immédiates soient prises, afin de garantir la sécurité et la stabilité pour tous les citoyens, en particulier pour ceux touchés par ces tragédies.