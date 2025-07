Sommet États-Unis–Afrique : des accords records de 2,5 milliards de dollars pour stimuler le commerce et l’investissement

La délégation américaine, dirigée par l’ambassadeur Troy Fitrell, comptait plusieurs hauts responsables chargés des relations commerciales avec l’Afrique, notamment Massad Boulos (conseiller principal pour l’Afrique), Thomas Hardy (directeur par intérim de l’USTDA), et Constance Hamilton (représentante adjointe pour le commerce avec l’Afrique).



S’inscrivant dans la stratégie américaine de diplomatie commerciale sur le continent, le sommet a mis l’accent sur les partenariats d’investissement plutôt que l’aide, dans une logique de prosperity-driven diplomacy. L’objectif : renforcer les exportations américaines, sécuriser des accords stratégiques pour les entreprises américaines et favoriser un développement économique mutuellement bénéfique.



Accords phares annoncés



Voici quelques-unes des principales initiatives dévoilées :



Amer-Con Corporation et l’agence angolaise de logistique : Construction et exploitation de 22 silos à grains le long du corridor de Lobito, pour améliorer la sécurité alimentaire et la chaîne d’approvisionnement agricole. Projet soutenu par l’Export-Import Bank des États-Unis.



Cybastion & Angola Telecom : Accord de 170 millions de dollars pour renforcer l’infrastructure numérique de l’Angola, former les talents locaux et développer la cybersécurité à travers l’initiative “Digital Fast Track”.



CEC Africa & AG&P (Sierra Leone) : Signature d’un protocole pour développer le premier terminal de GNL d’origine américaine en Afrique de l’Ouest, qui alimentera un projet de 108 MW et fournira de l’électricité abordable aux ménages et industries.



Ruzizi III & Anzana Electric Group : Partenariat pour un projet hydroélectrique transfrontalier de 760 millions de dollars entre le Rwanda et la RDC, bénéficiant à 30 millions de personnes.



Ethiopia Investment Holdings & U.S. International Finance Partners : Investissement de plus de 200 millions de dollars dans des infrastructures hôtelières haut de gamme en Éthiopie, aligné sur les priorités du président éthiopien Taye Atske Selassie.



Hydro-Link & Gouvernement angolais : Accord de 1,5 milliard de dollars pour construire une ligne de transmission de 1 150 km entre les sites hydroélectriques angolais et les mines de minerais critiques en RDC, avec une capacité de 1,2 GW.



Une dynamique renforcée



Ce sommet réaffirme la volonté des États-Unis de positionner l’Afrique comme un partenaire stratégique majeur à travers des projets à fort impact dans l’énergie, le numérique, les infrastructures, la logistique et le tourisme.



Une prochaine étape est attendue avec la tenue d’un sommet des chefs d’État africains à la Maison Blanche, pour approfondir cette dynamique de coopération économique durable.