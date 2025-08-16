L’Inde célèbre ses 79 ans d’indépendance

Modernisation des infrastructures : Extension du réseau ferroviaire et inauguration de la ligne de la vallée du Cachemire.

: Accès à l'eau potable avec la et assurance santé pour des millions de citoyens via . Transition numérique : Couverture 4G généralisée et développement de l’intelligence artificielle.

Une ambition pour l’avenir : le « Viksit Bharat »

Dans son discours, l'ambassadeur a souligné que l'Inde est aujourd'hui une démocratie solide, en pleine croissance économique avec un PIB en hausse de 6,5 %. Il a mis en lumière plusieurs initiatives du pays :L'ambassadeur a insisté sur le rôle central de la jeunesse et des femmes dans l'avenir du pays. Les jeunes sont encouragés à l'innovation et à l'entrepreneuriat, tandis que l'autonomisation des femmes progresse grâce au Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Le pays progresse avec confiance vers son objectif de devenir un Viksit Bharat (une Inde développée) d'ici 2047, soit un siècle après son indépendance.