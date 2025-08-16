Alwihda Info
INTERNATIONAL

L’Inde célèbre ses 79 ans d’indépendance


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 17 Août 2025


L'ambassade de l'Inde au Tchad a organisé une cérémonie à N'Djamena pour marquer le 79ᵉ anniversaire de l'indépendance de l'Inde, célébrée le 15 août. L'événement, présidé par l'ambassadeur Dr. Hifzur Rahman, a rassemblé des ressortissants indiens et des membres de l'Association des Amis de l’Inde.


  Dans son discours, l'ambassadeur a souligné que l'Inde est aujourd'hui une démocratie solide, en pleine croissance économique avec un PIB en hausse de 6,5 %. Il a mis en lumière plusieurs initiatives du pays :
  • Modernisation des infrastructures : Extension du réseau ferroviaire et inauguration de la ligne de la vallée du Cachemire.
  • Programmes sociaux : Accès à l'eau potable avec la Mission Jal Jeevan et assurance santé pour des millions de citoyens via Ayushman Bharat.
  • Transition numérique : Couverture 4G généralisée et développement de l’intelligence artificielle.
 

Une ambition pour l’avenir : le « Viksit Bharat »

 
L'ambassadeur a insisté sur le rôle central de la jeunesse et des femmes dans l'avenir du pays. Les jeunes sont encouragés à l'innovation et à l'entrepreneuriat, tandis que l'autonomisation des femmes progresse grâce au Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Le pays progresse avec confiance vers son objectif de devenir un Viksit Bharat (une Inde développée) d'ici 2047, soit un siècle après son indépendance.


