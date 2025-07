Diplomatie américaine : entre avancées en Afrique centrale et vigilance face aux violences au Nigeria

Un accord de paix historique entre la RDC et le Rwanda



Tammy Bruce a confirmé que le 27 juin, le secrétaire d’État Marco Rubio, accompagné de la sous-secrétaire Allison Hooker et du conseiller principal Massad Boulos, a présidé la signature ministérielle d’un accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Rwanda.



Cet accord, qualifié de jalon historique, met fin à trois décennies de conflits, apportant un nouvel espoir de stabilité et de développement à la région des Grands Lacs. Il s’appuie sur la Déclaration de principes signée en avril dernier et a été négocié avec l'appui des États-Unis, du Qatar, du Togo et de l’Union africaine.



« Cet accord illustre la vision du président Trump d’une paix fondée sur la force, appuyée par une diplomatie résolue et un leadership fondé sur des principes », a déclaré Mme Bruce.



Inquiétudes sur les violences au Nigeria



Interrogée sur les récentes attaques meurtrières dans des villages chrétiens au Nigeria, où plus de 200 personnes ont été tuées et environ 6 000 déplacées par des militants islamistes, la porte-parole a reconnu la gravité de la situation. Toutefois, elle s’est abstenue de tout commentaire détaillé, préférant renvoyer à un futur point de presse :



« Je ne peux pas encore commenter les discussions diplomatiques ou les plans en cours, mais je reviendrai sur ce sujet lors de notre briefing de mercredi », a-t-elle indiqué.



Prochains rendez-vous diplomatiques



Mme Bruce a également mentionné que la semaine serait marquée par la réunion du Quad ce mardi, à laquelle participera le secrétaire Rubio. Ce dialogue stratégique réunira les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie autour de sujets de sécurité, d’économie et d’influence régionale dans l’Indo-Pacifique.