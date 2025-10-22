









TCHAD Tchad : lancement du Forum National des Organisations Féminines

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 22 Octobre 2025



Ces assises ont pour objectif de définir les approches innovantes que les organisations féminines peuvent adopter pour influencer la paix au Tchad.

Dans le cadre des activités visant à renforcer le rôle des organisations de femmes (OF) dans la construction et la consolidation de la paix et de la sécurité au Tchad, Oxfam, en partenariat avec l’ONU Femmes et le Royaume des Pays-Bas, a lancé le 21 octobre 2025, le projet régional intitulé : « Renforcement du leadership des organisations féminines et construction d’un mouvement fort pour la paix au Sahel ».



La cérémonie s’est déroulée dans un hôtel de la place. Ce forum a pour objectif de définir les approches innovantes que les organisations féminines peuvent adopter pour influencer la paix au Tchad.



Le directeur pays d’Oxfam Tchad, Awaiss Yahaya, a souligné que le projet appuie déjà trois organisations féminines, et accompagne également les OF dans leurs actions de plaidoyer, tout en soutenant la mise en œuvre d’un plan stratégique pour le Programme National 1325. Il a salué la présence des organisations de femmes, témoignant de leur engagement, ainsi que celle de la secrétaire générale représentant la ministre de la Femme.



Il a par ailleurs remercié le Royaume des Pays-Bas, pour son appui financier et l’ONU Femmes pour son soutien technique. Soulef Guessoum, conseillère genre à l’ONU Femmes, a rappelé que la résolution 1325 souligne l’importance de garantir que toute action visant à maintenir et promouvoir la paix et la sécurité, tienne compte des impératifs de l’égalité des sexes et offre aux femmes la possibilité de participer pleinement et équitablement aux décisions.



Elle a insisté sur la nécessité d’accroître la participation des femmes aux décisions à tous les niveaux, y compris dans les corps de sécurité et l’armée. « En plaçant les femmes au centre de l’attention, le nouveau paradigme permet d’aborder la paix et la sécurité humaine, en tenant compte des réalités vécues différemment par les hommes et les femmes, en particulier dans les situations d’urgence humanitaire, de maintien de la paix, de consolidation de la paix et de reconstruction.



Plus de 50 % de la population tchadienne est constituée de femmes, celles qui accouchent, éduquent, soignent et nourrissent. Par ailleurs, 85 % de la main-d’œuvre agricole ici est féminine », a-t-elle déclaré. Elle a également remercié les équipes du ministère de la Femme et d’Oxfam pour l’excellente coordination.



Naima Moussa Abdel-Mouti, vice-présidente de la CFTMPD, qui regroupe 20 organisations féminines engagées, a réaffirmé sa gratitude à l’ONU Femmes et à Oxfam pour leur accompagnement constant. Elle a rappelé l’importance de la responsabilité du ministère de la Femme dans la création des conditions institutionnelles favorables à la mise en œuvre du PAN 1325, et a appelé à l’engagement, à la mobilisation et à la détermination des organisations féminines tchadiennes pour la justice et la paix durable.



Elle a insisté sur le fait que le Plan National 1325 du Tchad ne pourra être une réalité que par le développement d’un partenariat tripartite stratégique, responsable, respectueux et égalitaire. Présidant la cérémonie, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, Mme Zara Ratou, représentant la ministre d’État, a salué la présence des organisations féminines à cette rencontre.



Elle a souligné que malgré l’engagement des plus hautes autorités, le Tchad doit faire face à de multiples défis économiques, climatiques et sociaux, qui affectent profondément les communautés, et particulièrement les femmes et les filles. Zara Ratou a également rappelé que les femmes tchadiennes ne sont pas seulement victimes des crises, mais sont surtout de véritables actrices de paix. Partout dans le pays, elles s’organisent, dialoguent, réconcilient et reconstruisent.



La secrétaire générale a rappelé que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en octobre 2000, reconnaît officiellement le rôle essentiel des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit.



Elle a précisé que le gouvernement tchadien, sous la conduite du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République et chef de l’État, a adopté un Plan d’Action National pour la mise en œuvre de la résolution 1325 et des résolutions connexes, traduisant son engagement ferme en faveur de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité. Selon elle, ce forum offre un espace de réflexion, de concertation et d’action collective pour toutes les organisations féminines du pays et les structures impliquées dans la construction d’une paix durable au Tchad.



Par ailleurs, elle a également exprimé, au nom du gouvernement, ses remerciements à tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Tchad dans la promotion de cet agenda. Faut-il le rappeler, plusieurs femmes points focaux des organisations féminines de différentes provinces participent à ces assises.



Durant deux jours, elles discuteront et débattront sur plusieurs thématiques, définiront des approches et des stratégies pour influencer la paix durable au Tchad, et présenteront des recommandations à l’issue de ces rencontres.





