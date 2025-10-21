Tchad : réunion de plaidoyer pour la campagne de vaccination contre la polio à Moussoro

Une réunion de plaidoyer pour la troisième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, prévue du 31 octobre au 2 novembre 2025, s’est tenue ce 21 octobre à la résidence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel, à Moussoro.



‎ ‎La rencontre, présidée par Abdelaziz Tchanglang Tokama, délégué général du Barh El Gazel, a réuni de nombreux acteurs essentiels : représentants de l’OMS, consultants, ONG, secrétaires généraux de préfectures, maires adjoints, délégués provinciaux, chefs d’unités administratives, leaders religieux et traditionnels, ainsi que la société civile.



Dans son discours d’ouverture, le délégué général du gouvernement auprès du Barh El Gazel, Abdel Aziz Tchanglang Tokama a souligné que la santé dépasse toute richesse, insistant sur l’importance cruciale de la vaccination pour le développement. Il a rappelé la menace que représente la poliomyélite, appelant la population à soutenir activement cette initiative pour éradiquer la maladie dans le pays. ‎ ‎



Une session de questions et réponses a permis d’éclaircir l’enjeu de la campagne, notamment les causes de la poliomyélite et la nécessité d’augmenter la sensibilisation via les médias locaux. Les participants ont aussi évoqué le manque de ressources financières comme un défi à relever.



‎ ‎La cible pour cette campagne dans la province du Barh El Gazel est de 99.573 enfants âgés de 0 à 59 mois. La vaccination doit se dérouler dans toute la province durant ces trois jours, afin de protéger la génération future contre cette maladie. ‎ ‎



A la clôture des travaux, Abdelaziz Tchanglang Tokama a insisté sur l'implication des chefs traditionnels, agents mobilisateurs et leaders communautaires, en demandant qu'ils veillent à la réussite de cette opération. Il a assuré du soutien et de la disponibilité des autorités pour accompagner la population et diffuser le message de vaccination, notamment dans les milieux culturels et religieux, pour atteindre tous les enfants en âge de bénéficier de cette campagne vitale.