TCHAD

Tchad : que fais-tu dans la vie ? : la question qui fait trembler à la première rencontre avec la belle-famille


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 21 Octobre 2025



Tchad : que fais-tu dans la vie ? : la question qui fait trembler à la première rencontre avec la belle-famille
Dans de nombreuses familles africaines, la rencontrer avec la belle-famille, c’est un peu comme passer un examen, loin d’être un simple échange de politesses. Parmi les questions qui reviennent systématiquement, une se détache : « Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? ».

Derrière cette interrogation se cache une logique sociale bien ancrée : celle de jauger la stabilité, la réussite et la compatibilité du partenaire. Derrière cette question se cache une vérité universelle : la belle-famille veut savoir si vous êtes fiable, stable…, et surtout intéressant. Mais pour beaucoup, parler de son métier ressemble à raconter un épisode d’une série ennuyeuse à des inconnus.

Face à cette attente implicite, plusieurs stratégies sont possibles. L’honnêteté et la transparence demeurent essentielles : exposer son activité avec clarté et partager ses projets personnels permet de montrer plus qu’un simple intitulé professionnel. L’humour, lorsqu’il est bien dosé, peut également alléger l’atmosphère et transformer ce qui pourrait être un moment stressant en un instant de complicité.

Au-delà du cadre familial, cette question illustre un trait culturel plus large : l’importance accordée au rôle social et à la réussite dans la société. Elle reflète des codes implicites que chacun, un jour, se retrouve à devoir naviguer, entre attentes et réalités.


