TCHAD

Tchad : incendie de voiture sur l’axe Abéché–Adré, aucun blessé à déplorer


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 21 Octobre 2025



Ce mardi 21 octobre 2025, un véhicule a été entièrement détruit par les flammes ce mardi matin aux environs de 9h10, sur l’axe routier reliant Abéché à Adré, à proximité du village de Moura (Est du Tchad).

Selon les témoins sur place, le feu s’est déclaré subitement alors que la voiture circulait en direction de l’est. Alertés par l’épaisse fumée, des passants sont rapidement intervenus pour maîtriser l’incendie.

Leur réactivité a permis d’éviter le pire : aucune victime ni blessé n’est à déplorer. Les causes exactes du sinistre demeurent inconnues pour le moment. Une enquête pourrait être ouverte afin de déterminer l’origine de l’incendie.


