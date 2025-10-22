Tchad : à N’Djamena, un homme accusé d'avoir causé la mort d'un vieillard dans un accident de la route

Un détenu de la maison d'arrêt de Klessoum, accusé d'avoir causé la mort d'un vieillard dans un accident de la route, a comparu le lundi 20 octobre 2025 devant le tribunal de grande instance de N'Djamena.



L'audience, marquée par des versions contradictoires, a été renvoyée à la semaine prochaine. L'accusé, qui a déjà purgé quatre mois de détention préventive, reconnaît les faits de l'accident mais en conteste les conséquences mortelles. Selon sa déclaration, le vieillard impliqué s'était remis de l'incident.



C'est seulement ultérieurement qu'il aurait appris le décès de ce dernier, qui lui serait imputé. Le père de l'accusé, présent à l'audience, a vigoureusement nié le lien de causalité entre l'accident et le décès. Il a interpellé la cour en soulevant l'absence de preuves matérielles, demandant : « Pourquoi le dossier médical et le certificat de décès n'ont-ils pas été présentés ? »



Face à eux, un parent de la victime a soutenu une version radicalement différente. Devant la barre, il a affirmé que la victime était bien décédée des suites des chocs reçus lors de l'accident. Il a également indiqué que la famille de l'accusé, bien qu'informée du décès, n'avait manifesté aucune réaction.



Au nom de la famille, il a réclamé une réparation conforme à la coutume, sous la forme de la « Dia » (compensation traditionnelle). Après avoir entendu les différentes parties, la Cour a décidé de reporter l'affaire. Ce délai supplémentaire est accordé à l'avocat de la défense pour lui permettre de constituer et de déposer ses dossiers. L'audience a été fixée à la semaine prochaine.