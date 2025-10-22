Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, un homme accusé d'avoir causé la mort d'un vieillard dans un accident de la route


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 22 Octobre 2025



Tchad : à N’Djamena, un homme accusé d'avoir causé la mort d'un vieillard dans un accident de la route
Un détenu de la maison d'arrêt de Klessoum, accusé d'avoir causé la mort d'un vieillard dans un accident de la route, a comparu le lundi 20 octobre 2025 devant le tribunal de grande instance de N'Djamena.

L'audience, marquée par des versions contradictoires, a été renvoyée à la semaine prochaine. L'accusé, qui a déjà purgé quatre mois de détention préventive, reconnaît les faits de l'accident mais en conteste les conséquences mortelles. Selon sa déclaration, le vieillard impliqué s'était remis de l'incident.

C'est seulement ultérieurement qu'il aurait appris le décès de ce dernier, qui lui serait imputé. Le père de l'accusé, présent à l'audience, a vigoureusement nié le lien de causalité entre l'accident et le décès. Il a interpellé la cour en soulevant l'absence de preuves matérielles, demandant : « Pourquoi le dossier médical et le certificat de décès n'ont-ils pas été présentés ? »

Face à eux, un parent de la victime a soutenu une version radicalement différente. Devant la barre, il a affirmé que la victime était bien décédée des suites des chocs reçus lors de l'accident. Il a également indiqué que la famille de l'accusé, bien qu'informée du décès, n'avait manifesté aucune réaction.

Au nom de la famille, il a réclamé une réparation conforme à la coutume, sous la forme de la « Dia » (compensation traditionnelle). Après avoir entendu les différentes parties, la Cour a décidé de reporter l'affaire. Ce délai supplémentaire est accordé à l'avocat de la défense pour lui permettre de constituer et de déposer ses dossiers. L'audience a été fixée à la semaine prochaine.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/10/2025

Tchad : réunion de plaidoyer pour la campagne de vaccination contre la polio à Moussoro

Tchad : réunion de plaidoyer pour la campagne de vaccination contre la polio à Moussoro

Tchad : que fais-tu dans la vie ? : la question qui fait trembler à la première rencontre avec la belle-famille Tchad : que fais-tu dans la vie ? : la question qui fait trembler à la première rencontre avec la belle-famille 21/10/2025

Populaires

Tchad : nominations au ministère des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'administration

21/10/2025

Tchad : incendie de voiture sur l’axe Abéché–Adré, aucun blessé à déplorer

21/10/2025

Tchad-Espagne : une coopération bilatérale exemplaire

21/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/10/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ? Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ? 17/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter