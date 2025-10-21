Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Tchad-Espagne : une coopération bilatérale exemplaire


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Octobre 2025



Tchad-Espagne : une coopération bilatérale exemplaire
Ce mardi 21 octobre 2025, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu Diego Martinez Belio, secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume d'Espagne.

Le diplomate espagnol est en visite de travail au Tchad, du 21 au 22 octobre. L'audience qui s'est déroulée dans un esprit de cordialité a permis aux deux personnalités de procéder à un tour d'horizon exhaustif des relations bilatérales, mettant en exergue la qualité du partenariat historique qui unit les deux nations.

Les discussions ont permis d'identifier de nouveaux domaines de coopération prometteurs et de renforcer les secteurs de collaboration existants. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité régionale et la crise du Soudan, ainsi que la question de l’insécurité transfrontalière.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/10/2025

​Tchad : Publication des résultats provisoires du concours d’entrée à l’École des Officiers d’Active, 30ᵉ promotion

​Tchad : Publication des résultats provisoires du concours d’entrée à l’École des Officiers d’Active, 30ᵉ promotion

​Tchad : Les magistrats dénoncent une attaque armée contre le domicile du doyen des juges d’instruction ​Tchad : Les magistrats dénoncent une attaque armée contre le domicile du doyen des juges d’instruction 20/10/2025

Populaires

​Tchad : Publication des résultats provisoires du concours d’entrée à l’École des Officiers d’Active, 30ᵉ promotion

20/10/2025

Tchad : nominations au ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation

20/10/2025

​Tchad : Les magistrats dénoncent une attaque armée contre le domicile du doyen des juges d’instruction

20/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/10/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ? Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ? 17/10/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter