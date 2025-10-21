Tchad-Espagne : une coopération bilatérale exemplaire

Ce mardi 21 octobre 2025, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu Diego Martinez Belio, secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume d'Espagne.



Le diplomate espagnol est en visite de travail au Tchad, du 21 au 22 octobre. L'audience qui s'est déroulée dans un esprit de cordialité a permis aux deux personnalités de procéder à un tour d'horizon exhaustif des relations bilatérales, mettant en exergue la qualité du partenariat historique qui unit les deux nations.



Les discussions ont permis d'identifier de nouveaux domaines de coopération prometteurs et de renforcer les secteurs de collaboration existants. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité régionale et la crise du Soudan, ainsi que la question de l’insécurité transfrontalière.