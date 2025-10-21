Tchad : le président de la CCIAMA rencontre le groupe émirati APEX Investment PSC

En prélude au forum d’investissement du Plan National de Développement Tchad-Connexion 2030, la délégation du secteur privé, conduite par le président de la CCIAMA, Ali Adji Mahamat Seid, a rencontré le lundi 20 octobre à Abu Dhabi, le groupe émirati APEX Investment PSC.



La délégation a échangé avec les représentants du groupe d’investissement, avec à leur tête, Ahmed Al Amry, fondateur de plus de 70 entreprises dans divers secteurs. La délégation a déroulé les potentialités économiques et commerciales du Tchad, avant de présenter les projets portés par le secteur privé tchadien.



Les échanges ont été fructueux, et les représentants des investisseurs ont marqué leur engagement à explorer ensemble avec le secteur privé tchadien à explorer les pistes de collaboration.