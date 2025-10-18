France : Le Professeur Camerounais Franklin Nyamsi en garde à vue à l'aéroport Charles de Gaulle

Détails de l'Interpellation

Interpellation Illégale : Il affirme que l'agent Armand Hautefeuille du ministère de l'Intérieur l'a interpellé illégalement, tentant de le forcer à se soumettre à un interrogatoire sans la présence d'un avocat.

Refus de Témoigner : M. Nyamsi a refusé de témoigner dans ce qu'il considère comme un cadre illégal, mentionnant également de graves menaces formulées à son encontre par les agents.

Le Camerounais Franklin Nyamsi se trouve actuellement en garde à vue à l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'il revenait de Russie. Dans un message, il a signalé qu'il a été interpellé par deux policiers à sa sortie de l'avion, qui provenait de Turquie.Dans son message, M. Nyamsi a décrit son expérience :Il a promis de fournir plus de détails sur sa situation dans la soirée.Le matin même de son interpellation, M. Nyamsi avait annoncé sur sa page Facebook qu'il était en Russie pour une rencontre avec Rafael Correa, ancien président de l'Équateur, qu'il a décrit comme un homme sympathique et humble.Franklin Nyamsi est un professeur agrégé de philosophie, docteur de l’Université de Lille 3, né en 1972 au Cameroun. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de philosophie, de littérature et d'analyse politique, et enseigne en France et en Afrique. Considéré comme l'un des auteurs contemporains les plus prolifiques en politique africaine, il est également président de l'Institut de l'Afrique des Libertés.