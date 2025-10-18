France : Le Professeur Camerounais Franklin Nyamsi en garde à vue à l'aéroport Charles de Gaulle

Le Camerounais Franklin Nyamsi se trouve actuellement en garde à vue à l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'il revenait de Russie. Dans un message, il a signalé qu'il a été interpellé par deux policiers à sa sortie de l'avion, qui provenait de Turquie.
Détails de l'InterpellationDans son message, M. Nyamsi a décrit son expérience :
- Interpellation Illégale : Il affirme que l'agent Armand Hautefeuille du ministère de l'Intérieur l'a interpellé illégalement, tentant de le forcer à se soumettre à un interrogatoire sans la présence d'un avocat.
- Refus de Témoigner : M. Nyamsi a refusé de témoigner dans ce qu'il considère comme un cadre illégal, mentionnant également de graves menaces formulées à son encontre par les agents.