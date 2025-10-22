Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nominations aux Cabinets des Délégués généraux du Gouvernement auprès des provinces


Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Octobre 2025


Au terme du décret N°2695/PR/PM/MATD/2025 du 22 octobre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après aux Cabinets des Délégués généraux du Gouvernement auprès des provinces ci-après au ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation.


1. PROVINCE DU BARH EL-GAZEL
- Conseiller à l’économie : Monsieur ISSA MAHAMAT TAHIR YOSCO ;

2. PROVINCE DU BATHA
- Directeur de Cabinet : Monsieur ABOUBAKAR ABDOULAYE ABDELRAZIK ;

3. PROVINCE DE BORKOU
- Conseiller à l’économie : Monsieur HASSAN ADOUM ALLAFOUZA ; 

4. PROVINCE DU CHARI-BAGUIRMI
- Directeur de Cabinet : Monsieur VOUTZOU ZOULNA ;
- Conseiller à l’économie : Monsieur ABAKAR IBA LAMANA ; 

5. PROVINCE DE L’ENNEDI-EST
- Directeur de Cabinet : Monsieur FIANBE ALBERT
- Conseiller à l’économie : Monsieur MAHAMAT HISSEIN ATCHAR ;

6. PROVINCE DE L’ENNEDI-OUEST
- Directeur de Cabinet : Monsieur AHMAT BRAHIM GOUKOUNI ;

7. PROVINCE DU GUERA
- Directeur de Cabinet : Monsieur MANDIBAYE TOLDANG ;
- Conseillère à l’économie : Madame NAIMA SAFI HASSAN ;

8. PROVINCE DE HADJER LAMIS
- Directeur de Cabinet : Monsieur YOUSSOUF TOUKOU TAHIR ;

9. PROVINCE DU LAC
- Directeur de Cabinet : Monsieur ISSA ALI AHMAT ;
- Conseiller à l’économie : Monsieur ABBA DJIDDI BOURYAMI ;

10. PROVINCE DU LOGONE OCCIDENTAL
- Conseiller à l’économie : Monsieur MBAINDIGNODJI RONGAR ; 

11. PROVINCE DU LOGONE ORIANTAL
- Directeur de Cabinet : Monsieur DJIMNAINTANGART GUSTAVE ;
- Conseiller à l’économie : Monsieur BAIRIDENGAR MOUAGUELNGAR GETRON ;

12. PROVINCE DU MANDOUL
- Conseiller à l’économie : Monsieur AHMAT MAHAMAT SOUNY ;

13. PROVINCE DU MAYO-KEBBI OUEST
- Directeur de Cabinet : Monsieur SALEH ALI ;

14. PROVINCE DU MOYEN-CHARI
- Directeur de Cabinet : Monsieur SENOUSSI ESSOU NIGUE ;
- Conseiller à l’économie : Monsieur DJASNGUE BIENVENU ;

15. PROVINCE DE N’DJAMENA
- Directeur de Cabinet : Monsieur KELO AGNIM ;
- Conseillère à l’économie : Madame MARIAM ABDERAMANE MBAIKILA ;

16. PROVINCE DU OUADDAI
- Directeur de Cabinet : Monsieur OUMAR YAYA FARANGO ;
- Conseiller à l’économie : Monsieur MAHAMAT ALFADIL ALI ABAKOURA ; 

17. PROVINCE DU SALAMAT
- Directeur de Cabinet : Monsieur DJEKADJIM JUDAS ; 

18. PROVINCE DU SILA
- Directeur de Cabinet : Monsieur JEAN-CLAUDE SARTABE ;
- Conseiller à l’économie : Monsieur OUMAR ABAKAR ;

19. PROVINCE DE LA TANDJILE
- Directeur de Cabinet : Monsieur ADOUM ABAKAR KOURA ;

20. PROVINCE DU TIBESTI
- Conseiller à l’économie : Monsieur MOUSSA TOGOI MAHAMAT.


