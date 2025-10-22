Tchad : nominations aux Cabinets des Délégués généraux du Gouvernement auprès des provinces

1. PROVINCE DU BARH EL-GAZEL
- Conseiller à l’économie : Monsieur ISSA MAHAMAT TAHIR YOSCO ;
2. PROVINCE DU BATHA
- Directeur de Cabinet : Monsieur ABOUBAKAR ABDOULAYE ABDELRAZIK ;
3. PROVINCE DE BORKOU
- Conseiller à l’économie : Monsieur HASSAN ADOUM ALLAFOUZA ;
4. PROVINCE DU CHARI-BAGUIRMI
- Directeur de Cabinet : Monsieur VOUTZOU ZOULNA ;
- Conseiller à l’économie : Monsieur ABAKAR IBA LAMANA ;
5. PROVINCE DE L’ENNEDI-EST
- Directeur de Cabinet : Monsieur FIANBE ALBERT
- Conseiller à l’économie : Monsieur MAHAMAT HISSEIN ATCHAR ;
6. PROVINCE DE L’ENNEDI-OUEST
- Directeur de Cabinet : Monsieur AHMAT BRAHIM GOUKOUNI ;
7. PROVINCE DU GUERA
- Directeur de Cabinet : Monsieur MANDIBAYE TOLDANG ;
- Conseillère à l’économie : Madame NAIMA SAFI HASSAN ;
8. PROVINCE DE HADJER LAMIS
- Directeur de Cabinet : Monsieur YOUSSOUF TOUKOU TAHIR ;
9. PROVINCE DU LAC
- Directeur de Cabinet : Monsieur ISSA ALI AHMAT ;
- Conseiller à l’économie : Monsieur ABBA DJIDDI BOURYAMI ;
10. PROVINCE DU LOGONE OCCIDENTAL
- Conseiller à l’économie : Monsieur MBAINDIGNODJI RONGAR ;
11. PROVINCE DU LOGONE ORIANTAL
- Directeur de Cabinet : Monsieur DJIMNAINTANGART GUSTAVE ;
- Conseiller à l’économie : Monsieur BAIRIDENGAR MOUAGUELNGAR GETRON ;
12. PROVINCE DU MANDOUL
- Conseiller à l’économie : Monsieur AHMAT MAHAMAT SOUNY ;
13. PROVINCE DU MAYO-KEBBI OUEST
- Directeur de Cabinet : Monsieur SALEH ALI ;
14. PROVINCE DU MOYEN-CHARI
- Directeur de Cabinet : Monsieur SENOUSSI ESSOU NIGUE ;
- Conseiller à l’économie : Monsieur DJASNGUE BIENVENU ;
15. PROVINCE DE N’DJAMENA
- Directeur de Cabinet : Monsieur KELO AGNIM ;
- Conseillère à l’économie : Madame MARIAM ABDERAMANE MBAIKILA ;
16. PROVINCE DU OUADDAI
- Directeur de Cabinet : Monsieur OUMAR YAYA FARANGO ;
- Conseiller à l’économie : Monsieur MAHAMAT ALFADIL ALI ABAKOURA ;
17. PROVINCE DU SALAMAT
- Directeur de Cabinet : Monsieur DJEKADJIM JUDAS ;
18. PROVINCE DU SILA
- Directeur de Cabinet : Monsieur JEAN-CLAUDE SARTABE ;
- Conseiller à l’économie : Monsieur OUMAR ABAKAR ;
19. PROVINCE DE LA TANDJILE
- Directeur de Cabinet : Monsieur ADOUM ABAKAR KOURA ;
20. PROVINCE DU TIBESTI
- Conseiller à l’économie : Monsieur MOUSSA TOGOI MAHAMAT.
