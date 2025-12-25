Tchad : la communauté chrétienne célèbre la Nativité dans la ferveur à Goz-Beïda

La cérémonie a revêtu un caractère particulier cette année avec la participation du Secrétaire général de la province du Sila, Ali M’bodou Djibrine. Sa présence aux côtés des fidèles a été perçue comme un symbole fort de cohésion sociale, de vivre-ensemble et de dialogue interreligieux au sein de la province.



C’est à l’église évangélique de Goz-Beïda (annexe Nord-Est d’Abéché) que les fidèles se sont rassemblés dès la soirée du 24 décembre. La veillée de Noël a donné lieu à une célébration liturgique empreinte de solennité, marquant l’apogée des festivités.



Placée sous la conduite spirituelle de l’Ordinaire du lieu, le pasteur Mbaiaoussem Silas, la liturgie a invité les fidèles à méditer sur le message de paix, d’amour et d’espérance véhiculé par la naissance de Jésus-Christ.