TCHAD

Noël de solidarité : le Radisson Blu de N’Djamena partage un repas festif avec les enfants du SOS Village


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 25 Décembre 2025


C’est dans une ambiance empreinte de joie et de partage qu’une centaine d’enfants du SOS Village d’Enfants, réunis autour du Père Noël, ont été chaleureusement accueillis ce jeudi 25 décembre 2025 au sein de l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena.


Le directeur général de l’établissement et l’ensemble du personnel ont offert aux enfants un déjeuner spécialement préparé par les équipes de cuisine, composé de plats variés et équilibrés, accompagnés de desserts et de rafraîchissements, le tout servi dans une atmosphère conviviale.

Dans son allocution de circonstance, le coordinateur de la prise en charge alternative du SOS Village d’Enfants, M. Djimyara Nguekadjim Roderic, a salué cette initiative avant d’exprimer sa profonde gratitude à la direction générale et au personnel du Radisson Blu pour cette attention particulière portée aux enfants du SOS Village.

Pour sa part, le directeur général du Radisson Blu, M. Noureddine Beyrakdar, a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l’hôtel. Elle vise à apporter du sourire aux enfants et à soutenir les couches défavorisées de la société, afin de renforcer le sentiment d’inclusion. Il a également rappelé que la fête de Noël est avant tout une période de partage.

« Il est important pour nous d’apporter un peu de bonheur à ces enfants et de leur montrer qu’ils ne sont pas seuls », a-t-il conclu.

À travers ce geste humanitaire, l’hôtel Radisson Blu réaffirme son engagement citoyen et rappelle que la solidarité demeure l’une des plus belles valeurs de Noël.

Commémorant chaque année la naissance de Jésus-Christ, la fête de Noël est célébrée à travers des messes, des échanges de cadeaux et des vœux. Elle constitue la deuxième fête la plus importante du christianisme après celle de Pâques. C’est au IVᵉ siècle, sous le règne de l’empereur Constantin et du pape Libère, que la date du 25 décembre a été officiellement retenue pour célébrer la naissance de Jésus-Christ.


