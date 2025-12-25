Noël de solidarité : le Radisson Blu de N’Djamena partage un repas festif avec les enfants du SOS Village

Le directeur général de l’établissement et l’ensemble du personnel ont offert aux enfants un déjeuner spécialement préparé par les équipes de cuisine, composé de plats variés et équilibrés, accompagnés de desserts et de rafraîchissements, le tout servi dans une atmosphère conviviale.



Dans son allocution de circonstance, le coordinateur de la prise en charge alternative du SOS Village d’Enfants, M. Djimyara Nguekadjim Roderic, a salué cette initiative avant d’exprimer sa profonde gratitude à la direction générale et au personnel du Radisson Blu pour cette attention particulière portée aux enfants du SOS Village.



Pour sa part, le directeur général du Radisson Blu, M. Noureddine Beyrakdar, a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l’hôtel. Elle vise à apporter du sourire aux enfants et à soutenir les couches défavorisées de la société, afin de renforcer le sentiment d’inclusion. Il a également rappelé que la fête de Noël est avant tout une période de partage.



« Il est important pour nous d’apporter un peu de bonheur à ces enfants et de leur montrer qu’ils ne sont pas seuls », a-t-il conclu.