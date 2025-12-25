Abéché : Salma Mahamat Issakha brise le silence sur "La tragédie obscure"

En 102 pages rigoureusement documentées, l'ouvrage revient sur le mois de novembre 1917, une date gravée dans le sang pour la cité d’Abéché. L’auteure y décrit avec précision l’élimination systématique des érudits et des chefs traditionnels par l’administration coloniale française. Ce livre redonne un nom et une dignité à ces figures oubliées, transformant un "massacre obscur" en une page lumineuse de résistance intellectuelle.



Publié aux Éditions Mandela, ce récit structuré en trois parties invite à une réflexion profonde sur la violence comme outil de domination. Lors de la dédicace, les intellectuels et étudiants présents ont salué le courage de Salma Mahamat Issakha. Son œuvre démontre que la recherche historique n'est pas réservée aux archives étrangères, mais doit être portée par les enfants du terroir pour garantir l'authenticité du témoignage.



Au-delà de l'indignation, ce livre se veut un outil pédagogique. L'auteure souligne que la compréhension des tragédies passées est indispensable à la construction d'une société tchadienne contemporaine consciente de ses racines. En valorisant ces martyrs, elle propose à la jeunesse d'Abéché et du Tchad un socle identitaire solide, fondé sur la connaissance et le respect des ancêtres.

