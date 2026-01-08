Alwihda Info
INTERNATIONAL

États-Unis : Donald Trump ordonne le retrait de Washington de 66 organisations internationales


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 8 Janvier 2026



États-Unis : Donald Trump ordonne le retrait de Washington de 66 organisations internationales
Le président américain Donald J. Trump a signé, le 7 janvier 2026, un mémorandum présidentiel ordonnant le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales, jugées contraires aux intérêts nationaux américains.

La décision, annoncée par la Maison-Blanche, s’inscrit dans la continuité de l’Executive Order 14199, signé en février 2025, visant à revoir l’engagement américain au sein des institutions internationales. Selon le mémorandum, cette mesure fait suite à un examen approfondi mené par le secrétaire d’État, en coordination avec la représentation américaine auprès des Nations unies.

Après consultation de son cabinet, le président Trump a estimé que la poursuite de la participation et du financement de ces organisations ne servait plus la sécurité, la prospérité économique ni la souveraineté des États-Unis.

La liste des entités concernées comprend 35 organisations non onusiennes et 31 agences et structures des Nations unies, couvrant des domaines variés tels que le climat, l’énergie, les migrations, les droits humains, le développement durable, la gouvernance internationale ou encore la coopération scientifique.

Pour les entités relevant de l’ONU, le retrait se traduira par la cessation de la participation américaine et de tout financement, dans la limite de ce que permet la loi. Le mémorandum précise que la mise en œuvre sera coordonnée par le secrétaire d’État, tandis que l’examen d’autres organisations et traités internationaux reste en cours.

La Maison-Blanche insiste sur le respect des principes de souveraineté, d’intégrité territoriale et sur la priorité donnée aux intérêts nationaux américains.


