AFRIQUE

Confédération AES : Réunion des hauts fonctionnaires à Ouagadougou en prélude au Conseil des Ministres


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


Ouagadougou, Burkina Faso – Du 24 au 25 novembre 2025, les hauts fonctionnaires de la Confédération des États du Sahel (AES) sont réunis dans la capitale burkinabè pour finaliser les bases techniques, politiques et diplomatiques de l’espace confédéral. Ces travaux préparent la rencontre des ministres des Affaires étrangères prévue le 26 novembre.


L’ouverture des travaux est intervenue ce matin en présence des délégations d'experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces hauts fonctionnaires sont issus des trois piliers fondamentaux d’intervention de la Confédération AES :

  1. La Diplomatie ;

  2. La Défense-Sécurité ;

  3. Le Développement.



Ils ont pour responsabilité d'établir la feuille de route qui sera soumise à l’appréciation des ministres, puis lors de la 2e session du Collège des Chefs d’État de l'espace AES.

 

 Objectif : Parler d’une Seule Voix

 

Le Chef de la délégation burkinabè, l’Ambassadeur Secrétaire général Yirigouin Hermann Toe, a souligné l'objectif majeur de la réunion :

« Harmoniser nos positions diplomatiques afin que l’AES parle d’une seule voix, forte et cohérente, sur la scène régionale et internationale. »



Le Chef de la délégation malienne, l’Ambassadeur Mahamane Amadou Maiga, a précisé que le but est de dégager des perspectives pour la consolidation de la paix, de la fraternité entre les trois peuples, et de consolider la souveraineté de la Confédération sur l’échiquier mondial.

 


 Examen et Finalisation de Documents Clés

 

Au cours de ces 48 heures de travaux, les experts vont passer en revue les acquis engrangés depuis la première session du Collège des Chefs d’État et évaluer la mise en œuvre de la feuille de route sous la présidence malienne.

 

Selon l’Ambassadeur Ousmane Alhassane, Chef de la délégation du Niger, plusieurs rapports seront examinés et finalisés, parmi lesquels :

  • Le projet de protocole additionnel des piliers de la Confédération ;

  • Le projet de protocole sur les sessions confédérales des Parlements ;

  • Le projet de règlement intérieur des sessions confédérales du Conseil des Ministres ;

  • Le projet de document de travail de la session des ministres des Affaires étrangères.



Les conclusions de ce conclave d'experts seront soumises à l’appréciation des ministres des Affaires étrangères ce mercredi 26 novembre, en prélude à la 2e session du Collège des Chefs d’État de la Confédération AES, prévue en décembre 2025.

Peter Kum
