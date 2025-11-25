Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina : le capitaine Ibrahim Traoré inaugure l’usine de SN-BRAFASO


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Novembre 2025



Burkina : le capitaine Ibrahim Traoré inaugure l'usine de SN-BRAFASO
Le président du Faso, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, patronne, ce mardi à Komsilga, la cérémonie officielle d’inauguration de l’usine de la Société nouvelle-Brasseries du Faso (SN-BRAFASO).

‎ ‎La reprise des activités de ce fleuron industriel, qui a arrêté ses activités en 2008, est le témoignage de l’engagement et de la volonté du chef de l’État d’accompagner la relance des unités industrielles en difficulté.

‎ ‎Réhabilitée à hauteur de plus de 17 milliards FCFA, avec un capital social de 6 milliards FCFA détenu à 70% par l’État burkinabè, la SN-BRAFASO, est spécialisée dans la fabrication et la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Elle dispose d’une capacité de production annuelle de 600 000 hectolitres et permettra de transformer des matières premières locales comme le maïs, le sorgho et le riz. ‎ ‎

L’inauguration de cette usine va engendrer 200 emplois permanents, 100 emplois non-permanents et environ 20 000 emplois indirects.




