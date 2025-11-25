Alwihda Info
TCHAD

Tchad : gaz introuvable, les ménages replongent dans la fumée du fagot


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 25 Novembre 2025



Depuis plusieurs semaines, la bouteille de gaz est devenue un bien rare dans les quartiers de N’Djamena. Les points de distribution sont vides, les files d’attente se forment à l’aube pour quelques unités, et les prix s’envolent.

Dans cette situation qui perdure, de nombreux ménages, principalement les femmes, se tournent à nouveau vers le bois de chauffe, pour assurer les repas quotidiens.

Un retour contraint vers le bois
Dans les concessions de la capitale, le bruissement du fagot crépite plus que jamais. Beaucoup avaient pourtant abandonné cette méthode de cuisson, jugée pénible, dangereuse et nocive pour la santé. La fumée envahit les yeux, le souffle se fait court, mais le repas doit être préparé.

« On n’a pas de choix », souligne Dénéndouba Margueritte, une mère de famille rencontrée à Chagoua dans une file d'attente. « Le gaz est introuvable. Alors on revient au bois, comme avant », a-t-elle ajouté. Cette transition forcée bouleverse le quotidien : corvées plus longues, dépenses supplémentaires, exposition accrue à la fumée, sans oublier les risques pour l’environnement déjà fragilisé par la déforestation.

Le silence des autorités interroge
Si la pénurie s’est installée durablement, les autorités, elles, se montrent particulièrement discrètes. Aucun communiqué n’a été publié pour expliquer la situation, ou annoncer des mesures temporaires. Ce mutisme passe mal dans une population déjà confrontée à une hausse générale du coût de la vie.

Un enjeu environnemental et social majeur
Cette crise énergétique révèle aussi la fragilité d’une transition vers le gaz, longtemps encouragée pour réduire la coupe du bois et l’empreinte écologique. Le retour massif au fagot, s’il se poursuit, risque d’accentuer la pression sur les ressources forestières et de relancer des pratiques que les campagnes de sensibilisation tentaient de freiner.

En attendant une issue, les familles s’adaptent, souvent dans la contrainte et l’inconfort. La pénurie résonne comme un rappel : au Tchad, l’accès à l’énergie domestique demeure un défi structurel, bien au-delà des fluctuations du marché.


