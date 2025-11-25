Tchad : à Abéché, l’INSTA abrite un atelier sur les techniques de collecte des données statistiques

Un atelier de formation sur les techniques de collecte des données statistiques a été lancé ce matin dans les locaux de l’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA).



Cette session est organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, à travers la direction de la Statistique et de la digitalisation, représentée par son directeur, Adelhakim Mahamat Bachar.



Sont concernés par cette formation, les points focaux de collecte des données statistiques des institutions d’enseignement supérieur publiques et privées, ainsi que des centres de formation techniques et professionnelles. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le directeur de cabinet du recteur de l’Académie de l’Éducation nationale de l’Est, Zakaria Bakhit.



Dans son allocution, il a invité les participants à faire preuve de sérieux et d’attention, afin de tirer pleinement profit de cet atelier de partage de connaissances et de renforcement de capacités.



Cet atelier vise à harmoniser les méthodes de collecte, à améliorer la qualité des données statistiques, et à doter les structures d’enseignement supérieur et de formation professionnelle d’outils fiables, pour une meilleure planification et une prise de décision éclairée.