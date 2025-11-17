Barrages Mondial 2026 : Le Nigeria éliminé, Eric Chelle en larmes se plaint de la sorcellerie des Congolais

L’issue fatale a provoqué une montée de tension spectaculaire. Après la séance des tirs au but, le sélectionneur des Super Eagles, Éric Sékou Chell, est hors de lui et n’a pas hésité à s’emporter contre le staff technique de la RDC ! Une scène électrique qui montre toute la frustration du coach des Super Eagles !
Éric Sékou Chell, sélectionneur du Nigeria, est en larmes : Le Nigeria est éliminé et ne participera pas à la Coupe du Monde.
L'Accusation de Sorcellerie
Face à l'élimination et à son énervement, Éric Chelle a avancé une explication surréaliste au micro d'ESPN : la sorcellerie.
Le technicien se plaint que la RD Congo se serait fiée au vaudou pendant la séance fatidique :
« Pendant toute la séance de tirs au but, le gars de la RD Congo a fait du vaudou. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois... C'est pour ça que j'étais un peu nerveux envers lui. Ce que j'ai vu ? Quelque chose comme ça (il mime un geste avec le bras, ndlr). Je ne sais pas si c'était de l'eau ou quelque chose comme ça. »