Barrages Mondial 2026 : Le Nigeria éliminé, Eric Chelle en larmes se plaint de la sorcellerie des Congolais

L’issue fatale a provoqué une montée de tension spectaculaire. Après la séance des tirs au but, le sélectionneur des Super Eagles, Éric Sékou Chell, est hors de lui et n’a pas hésité à s’emporter contre le staff technique de la RDC ! Une scène électrique qui montre toute la frustration du coach des Super Eagles !







Éric Sékou Chell, sélectionneur du Nigeria, est en larmes : Le Nigeria est éliminé et ne participera pas à la Coupe du Monde.







L'Accusation de Sorcellerie





Face à l'élimination et à son énervement, Éric Chelle a avancé une explication surréaliste au micro d'ESPN : la sorcellerie.







Le technicien se plaint que la RD Congo se serait fiée au vaudou pendant la séance fatidique :

