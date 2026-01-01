CAN 2025 : Le tableau des huitièmes de finale est connu, place aux chocs !

Le verdict est tombé. Après les dernières rencontres décisives des groupes E et F, le tableau final de la phase à élimination directe est désormais complet. Si les ténors comme le Maroc, le Sénégal et l'Égypte ont répondu présent, la compétition a également souri à des nations résilientes comme la Tanzanie et le Soudan, qualifiés parmi les meilleurs troisièmes.
Les 16 qualifiés pour les huitièmes
Voici les nations qui restent en lice pour succéder à la Côte d'Ivoire :
Afrique du Nord : Maroc, Égypte, Algérie, Tunisie.
Afrique de l'Ouest : Sénégal, Nigeria, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin.
Afrique Centrale : Cameroun, RD Congo.
Afrique de l'Est & Australe : Afrique du Sud, Mali, Tanzanie, Mozambique, Soudan.
Programme et calendrier des rencontres (3 - 6 Janvier)
Les hostilités débutent dès demain dans les plus grands stades du Royaume chérifien.
|Date
|Match
|Heure/Lieu
|Samedi 3 janv.
|1er Groupe D vs 3e Groupe E
|Grand Stade de Tanger
|Samedi 3 janv.
|Mali vs Tunisie
|Stade Mohammed V, Casablanca
|Dimanche 4 janv.
|Maroc vs Tanzanie
|Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat
|Dimanche 4 janv.
|Afrique du Sud vs 2e Groupe F
|Stade du Barid, Rabat
|Lundi 5 janv.
|Égypte vs 3e Groupe D
|Grand Stade d’Agadir
|Lundi 5 janv.
|Nigeria vs 3e Groupe F
|Complexe sportif de Fès
|Mardi 6 janv.
|Algérie vs 2e Groupe D
|Stade olympique, Rabat
|Mardi 6 janv.
|1er Groupe F vs 2e Groupe E
|Grand Stade de Marrakech
Le repêchage : Les 4 meilleurs troisièmes
Le règlement de la CAF a permis à quatre équipes de sauver leur tournoi malgré une troisième place en poule. Le Soudan et le Mozambique tirent particulièrement leur épingle du jeu.
|Équipe
|Groupe
|Points
|Diff. de buts
|Statut
|Mozambique
|F
|3
|0
|Qualifié
|Soudan
|E
|3
|-2
|Qualifié
|Bénin
|D
|3
|-3
|Qualifié
|Tanzanie
|C
|2
|-1
|Qualifié
Les éliminés de la phase de poules
Huit nations quittent le Maroc prématurément. Parmi les déceptions, on note l'absence de la Zambie, de la Guinée équatoriale (pourtant brillante lors de la précédente édition) et de l'Angola. Les Comores et le Gabon n'ont pas non plus réussi à franchir le cap du premier tour.