CAN 2025 : Le tableau des huitièmes de finale est connu, place aux chocs !

Le verdict est tombé. Après les dernières rencontres décisives des groupes E et F, le tableau final de la phase à élimination directe est désormais complet. Si les ténors comme le Maroc, le Sénégal et l'Égypte ont répondu présent, la compétition a également souri à des nations résilientes comme la Tanzanie et le Soudan, qualifiés parmi les meilleurs troisièmes.









Les 16 qualifiés pour les huitièmes

Voici les nations qui restent en lice pour succéder à la Côte d'Ivoire :



Afrique du Nord : Maroc, Égypte, Algérie, Tunisie.

Afrique de l'Ouest : Sénégal, Nigeria, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin.

Afrique Centrale : Cameroun, RD Congo.

Afrique de l'Est & Australe : Afrique du Sud, Mali, Tanzanie, Mozambique, Soudan.









Programme et calendrier des rencontres (3 - 6 Janvier)

Les hostilités débutent dès demain dans les plus grands stades du Royaume chérifien.







Date Match Heure/Lieu Samedi 3 janv. 1er Groupe D vs 3e Groupe E Grand Stade de Tanger Samedi 3 janv. Mali vs Tunisie Stade Mohammed V, Casablanca Dimanche 4 janv. Maroc vs Tanzanie Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat Dimanche 4 janv. Afrique du Sud vs 2e Groupe F Stade du Barid, Rabat Lundi 5 janv. Égypte vs 3e Groupe D Grand Stade d’Agadir Lundi 5 janv. Nigeria vs 3e Groupe F Complexe sportif de Fès Mardi 6 janv. Algérie vs 2e Groupe D Stade olympique, Rabat Mardi 6 janv. 1er Groupe F vs 2e Groupe E Grand Stade de Marrakech









Le repêchage : Les 4 meilleurs troisièmes

Le règlement de la CAF a permis à quatre équipes de sauver leur tournoi malgré une troisième place en poule. Le Soudan et le Mozambique tirent particulièrement leur épingle du jeu.







Équipe Groupe Points Diff. de buts Statut Mozambique F 3 0 Qualifié Soudan E 3 -2 Qualifié Bénin D 3 -3 Qualifié Tanzanie C 2 -1 Qualifié









Les éliminés de la phase de poules

Huit nations quittent le Maroc prématurément. Parmi les déceptions, on note l'absence de la Zambie, de la Guinée équatoriale (pourtant brillante lors de la précédente édition) et de l'Angola. Les Comores et le Gabon n'ont pas non plus réussi à franchir le cap du premier tour.

