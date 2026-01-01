Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

CAN 2025 : Le tableau des huitièmes de finale est connu, place aux chocs !


Alwihda Info | Par - 2 Janvier 2026


La phase de groupes de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc s'est achevée ce mercredi 31 décembre 2025. Après d'intenses batailles, nous connaissons désormais les 16 nations qui s'affronteront dès demain, samedi 3 janvier, pour une place en quarts de finale.


CAN 2025 : Le tableau des huitièmes de finale est connu, place aux chocs !


 

Le verdict est tombé. Après les dernières rencontres décisives des groupes E et F, le tableau final de la phase à élimination directe est désormais complet. Si les ténors comme le Maroc, le Sénégal et l'Égypte ont répondu présent, la compétition a également souri à des nations résilientes comme la Tanzanie et le Soudan, qualifiés parmi les meilleurs troisièmes.


 

Les 16 qualifiés pour les huitièmes

 

Voici les nations qui restent en lice pour succéder à la Côte d'Ivoire :

  • Afrique du Nord : Maroc, Égypte, Algérie, Tunisie.

  • Afrique de l'Ouest : Sénégal, Nigeria, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin.

  • Afrique Centrale : Cameroun, RD Congo.

  • Afrique de l'Est & Australe : Afrique du Sud, Mali, Tanzanie, Mozambique, Soudan.





Programme et calendrier des rencontres (3 - 6 Janvier)

 

Les hostilités débutent dès demain dans les plus grands stades du Royaume chérifien.

 
 

Date Match Heure/Lieu
Samedi 3 janv. 1er Groupe D vs 3e Groupe E Grand Stade de Tanger
Samedi 3 janv. Mali vs Tunisie Stade Mohammed V, Casablanca
Dimanche 4 janv. Maroc vs Tanzanie Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat
Dimanche 4 janv. Afrique du Sud vs 2e Groupe F Stade du Barid, Rabat
Lundi 5 janv. Égypte vs 3e Groupe D Grand Stade d’Agadir
Lundi 5 janv. Nigeria vs 3e Groupe F Complexe sportif de Fès
Mardi 6 janv. Algérie vs 2e Groupe D Stade olympique, Rabat
Mardi 6 janv. 1er Groupe F vs 2e Groupe E Grand Stade de Marrakech





Le repêchage : Les 4 meilleurs troisièmes

 

Le règlement de la CAF a permis à quatre équipes de sauver leur tournoi malgré une troisième place en poule. Le Soudan et le Mozambique tirent particulièrement leur épingle du jeu.

 
 

Équipe Groupe Points Diff. de buts Statut
Mozambique F 3 0 Qualifié
Soudan E 3 -2 Qualifié
Bénin D 3 -3 Qualifié
Tanzanie C 2 -1 Qualifié





Les éliminés de la phase de poules

 

Huit nations quittent le Maroc prématurément. Parmi les déceptions, on note l'absence de la Zambie, de la Guinée équatoriale (pourtant brillante lors de la précédente édition) et de l'Angola. Les Comores et le Gabon n'ont pas non plus réussi à franchir le cap du premier tour.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/12/2025

Fonctionnaires et contractuels au Tchad : le SYFOCT appelle à un dialogue social renforcé en 2026

Fonctionnaires et contractuels au Tchad : le SYFOCT appelle à un dialogue social renforcé en 2026

La Croix-Rouge du Tchad vole au secours des enfants affectés par les conflits armés à l’Est du pays La Croix-Rouge du Tchad vole au secours des enfants affectés par les conflits armés à l’Est du pays 31/12/2025

Populaires

Réveillon du Nouvel An : un bilan marqué par des accidents à N’Djamena et en province

01/01/2026

Tchad : Les soldats du Salamat à l’honneur pour la 18ᵉ édition de la Fête des Armées

01/01/2026

Tchad : célébration de la 18ᵉ édition du Réveillon des Armées dans la Zone de Défense n°2

01/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter