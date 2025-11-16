Alwihda Info
SPORTS

Jour de Match : Les Sao en action !


Alwihda Info | Par - 17 Novembre 2025


À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc (prévue du 21 décembre au 18 janvier), de nombreuses sélections africaines entament une dernière phase de préparation intense.


Cette série de rencontres amicales de haut niveau vise à :

  • Affiner les automatismes et tester les dernières options tactiques.

  • Renforcer la cohésion des équipes.

  • Viser la victoire tout en perfectionnant la préparation avant le grand rendez-vous continental.



 

Programme des Matchs Amicaux – Ce lundi 17 Novembre

 

Dans cette fenêtre internationale de novembre, plusieurs affiches prestigieuses attireront l’attention. Voici le programme du jour :
 

Match Heure (à confirmer)
Tchad vs Mozambique 17h00
Madagascar vs Guinée Équatoriale 18h00
Qatar vs Zimbabwe 18h30
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
