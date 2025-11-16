Jour de Match : Les Sao en action !

Cette série de rencontres amicales de haut niveau vise à :
-
Affiner les automatismes et tester les dernières options tactiques.
-
Renforcer la cohésion des équipes.
-
Viser la victoire tout en perfectionnant la préparation avant le grand rendez-vous continental.
Programme des Matchs Amicaux – Ce lundi 17 Novembre
Dans cette fenêtre internationale de novembre, plusieurs affiches prestigieuses attireront l’attention. Voici le programme du jour :
|Match
|Heure (à confirmer)
|Tchad vs Mozambique
|17h00
|Madagascar vs Guinée Équatoriale
|18h00
|Qatar vs Zimbabwe
|18h30