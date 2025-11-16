SPORTS

Jour de Match : Les Sao en action !

Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Novembre 2025

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc (prévue du 21 décembre au 18 janvier), de nombreuses sélections africaines entament une dernière phase de préparation intense.