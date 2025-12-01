Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Le Pont de la Refondation, un ouvrage majeur au cœur de N’Djamena


Alwihda Info | Par - 1 Décembre 2025


Financé sur fonds propres de l’État tchadien et approuvé en avril 2014, le projet du Pont de la Refondation s’inscrit dans une vision stratégique de modernisation des infrastructures urbaines, de désenclavement du 9ᵉ arrondissement de N’Djamena et d’amélioration durable de la mobilité au sein de la capitale.


Le Pont de la Refondation, un ouvrage majeur au cœur de N’Djamena
Le pont est un ouvrage en béton précontraint (BP) d’une longueur de 320 mètres linéaires, répartis en cinq (5) travées :
  • Deux travées de rive de 39,50 mètres chacune ;
  • Deux travées intermédiaires de 69 mètres chacune ;
  • Une travée centrale de 103 mètres.
D’une largeur exceptionnelle de 25,60 mètres, le pont présente une structure esthétique constituée de voussoirs intégrant un caisson unicellulaire mono-alvéole. Il comprend :
  • Deux trottoirs de 2 mètres de large chacun ;
  • Une voie cyclable de 2,5 mètres, pouvant également servir de bande d’arrêt d’urgence ;
  • Deux chaussées pour véhicules de 7 mètres chacune ;
  • Un dispositif de séparation centrale (DBA) de 0,60 mètre.
Les voies d’accès au pont, d’une longueur totale de 2,5 km et d’une largeur identique de 25,60 mètres, sont équipées de chaussées semi-rigides composées de :
  • Une couche de forme en sol-ciment (25 cm) ;
  • Une couche de fondation en TV 0/31,5 (20 cm) ;
  • Une couche de base en grave-bitume (12 cm) ;
  • Un revêtement en béton bitumineux BB 0/14 (6 cm).
Des trottoirs revêtus de pavés autobloquants longent la chaussée, tandis que les talus routiers sont protégés par des pavés hexagonaux.

Coûts du projet
  • Montant initial du marché : 28 520 434 550 FCFA TTC
  • Montant de l’avenant lié aux travaux complémentaires visant l’amélioration de la mobilité sur l’axe sud : 8 478 791 296 FCFA TTC
  • Coût global des travaux réalisés : 36 999 225 846 FCFA TTC
  • Prestations de contrôle technique : 6 699 716 698 FCFA TTC
Réalisation et suivi

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise CGCOC-GROUPE, titulaire du marché. Le contrôle technique a été assuré par le bureau d’études STUDI INTERNATIONAL, dont l’expertise a été déterminante tout au long du chantier.

Lancés le 2 septembre 2019, les travaux ont connu diverses contraintes techniques, financières et conjoncturelles qui ont prolongé le délai contractuel initial de 18 mois à 76 mois, aboutissant à l’achèvement du projet le 30 novembre 2025.

Une prouesse d’ingénierie moderne

Sur le plan structurel, il s’agit d’un pont à caisson unicellulaire, construit en béton précontraint par la méthode des encorbellements successifs, technique reconnue pour sa robustesse et sa durabilité.

Autre aspect notable : l’ouvrage est équipé d’un système d’éclairage public hybride, combinant énergie solaire photovoltaïque et alimentation électrique classique, en accord avec les engagements du Tchad en faveur de la transition énergétique et de la durabilité environnementale.

Le Pont de la Refondation est le deuxième ouvrage de ce type construit en Afrique centrale, après le pont du Wouri à Douala (Cameroun). Il symbolise la volonté de l’État tchadien d’investir dans des infrastructures modernes, durables et structurantes, adaptées aux besoins présents et futurs des populations.
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/12/2025

Tchad - Abéché : Un commerçant d’or grièvement blessé lors d’une agression armée

Tchad - Abéché : Un commerçant d’or grièvement blessé lors d’une agression armée

Dr Issakha Tidjani Djimet : Un Expert de terrain et administrateur au service de la recherche d’excellence Dr Issakha Tidjani Djimet : Un Expert de terrain et administrateur au service de la recherche d’excellence 30/11/2025

Populaires

Tchad : Au Mandoul, une cérémonie de reconnaissance annoncée en l’honneur du chef de l'État

30/11/2025

N'Djamena : Que font des dauphins au cœur du Sahel ?

01/12/2025

Guinée : Avancement du Projet « LAGUINËFÉ » – Le Ministre directeur de cabinet constate la finalisation de la première phase

01/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter