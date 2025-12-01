Le Pont de la Refondation, un ouvrage majeur au cœur de N’Djamena

Deux travées de rive de 39,50 mètres chacune ;

Deux travées intermédiaires de 69 mètres chacune ;

Une travée centrale de 103 mètres.

Deux trottoirs de 2 mètres de large chacun ;

Une voie cyclable de 2,5 mètres, pouvant également servir de bande d’arrêt d’urgence ;

Deux chaussées pour véhicules de 7 mètres chacune ;

Un dispositif de séparation centrale (DBA) de 0,60 mètre.

Une couche de forme en sol-ciment (25 cm) ;

Une couche de fondation en TV 0/31,5 (20 cm) ;

Une couche de base en grave-bitume (12 cm) ;

Un revêtement en béton bitumineux BB 0/14 (6 cm).

Montant initial du marché : 28 520 434 550 FCFA TTC

Montant de l’avenant lié aux travaux complémentaires visant l’amélioration de la mobilité sur l’axe sud : 8 478 791 296 FCFA TTC

Coût global des travaux réalisés : 36 999 225 846 FCFA TTC

Prestations de contrôle technique : 6 699 716 698 FCFA TTC

Le pont est un ouvrage en béton précontraint (BP) d’une longueur de 320 mètres linéaires, répartis en cinq (5) travées :D’une largeur exceptionnelle de 25,60 mètres, le pont présente une structure esthétique constituée de voussoirs intégrant un caisson unicellulaire mono-alvéole. Il comprend :Les voies d’accès au pont, d’une longueur totale de 2,5 km et d’une largeur identique de 25,60 mètres, sont équipées de chaussées semi-rigides composées de :Des trottoirs revêtus de pavés autobloquants longent la chaussée, tandis que les talus routiers sont protégés par des pavés hexagonaux.Les travaux ont été réalisés par l’entreprise CGCOC-GROUPE, titulaire du marché. Le contrôle technique a été assuré par le bureau d’études STUDI INTERNATIONAL, dont l’expertise a été déterminante tout au long du chantier.Lancés le 2 septembre 2019, les travaux ont connu diverses contraintes techniques, financières et conjoncturelles qui ont prolongé le délai contractuel initial de 18 mois à 76 mois, aboutissant à l’achèvement du projet le 30 novembre 2025.Sur le plan structurel, il s’agit d’un pont à caisson unicellulaire, construit en béton précontraint par la méthode des encorbellements successifs, technique reconnue pour sa robustesse et sa durabilité.Autre aspect notable : l’ouvrage est équipé d’un système d’éclairage public hybride, combinant énergie solaire photovoltaïque et alimentation électrique classique, en accord avec les engagements du Tchad en faveur de la transition énergétique et de la durabilité environnementale.Le Pont de la Refondation est le deuxième ouvrage de ce type construit en Afrique centrale, après le pont du Wouri à Douala (Cameroun). Il symbolise la volonté de l’État tchadien d’investir dans des infrastructures modernes, durables et structurantes, adaptées aux besoins présents et futurs des populations.