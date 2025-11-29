Dr Issakha Tidjani Djimet : Un Expert de terrain et administrateur au service de la recherche d’excellence

Le Dr Issakha Tidjani Djimet a acquis une formation de haut niveau dans des institutions prestigieuses telles que l'Université de Bourmerdes (Algérie), l'Institut Français du Pétrole (IFP - Paris) et l'Université de Pau et des Pays de L'Adour (France).







Son cursus spécialisé en Ingénierie Pétrolière est couronné par une thèse de Doctorat/PhD en Mathématique-Physique, axée sur le Contrôle des Venues d'Eau lors de la Production du Pétrole.







Il a également diversifié ses compétences par :



Un Master II en Administration Publique (École Nationale d’Administration - ENA du Tchad).

Des formations spécialisées en management, SIG, QSHE, Leadership et opérations de forage (Algérie, Afrique du Sud, France, Chine).









Avec près de vingt ans d'expérience au cœur de l’industrie et dans l'Enseignement Supérieur, il a occupé les plus hautes fonctions techniques et stratégiques au Tchad :







Domaine Fonctions Dirigeantes et Stratégiques Pétrole (Gouvernance) Directeur Général des Hydrocarbures (Ministère des Hydrocarbures) Opérations (SHT) Directeur des Opérations du Champ Pétrolier de Sedigui – SHT Administration/Conseil Conseiller à l’Économie et à la Législation Pétrolière – SHT Raffinerie Directeur Général Intérimaire de la Raffinerie de N’Djamena (SRN)





Son expertise s'est forgée sur le terrain, notamment comme Ingénieur wireline chez Schlumberger, Superviseur des opérations de forage (blocs Komé, Bongor, Mangara, Badila) et Chef de Service Réservoir & Production au Ministère du Pétrole.









