Dr Issakha Tidjani Djimet : Un Expert de terrain et administrateur au service de la recherche d’excellence

Le Dr Issakha Tidjani Djimet a acquis une formation de haut niveau dans des institutions prestigieuses telles que l'Université de Bourmerdes (Algérie), l'Institut Français du Pétrole (IFP - Paris) et l'Université de Pau et des Pays de L'Adour (France).
Son cursus spécialisé en Ingénierie Pétrolière est couronné par une thèse de Doctorat/PhD en Mathématique-Physique, axée sur le Contrôle des Venues d'Eau lors de la Production du Pétrole.
Il a également diversifié ses compétences par :
-
Un Master II en Administration Publique (École Nationale d’Administration - ENA du Tchad).
-
Des formations spécialisées en management, SIG, QSHE, Leadership et opérations de forage (Algérie, Afrique du Sud, France, Chine).
Avec près de vingt ans d'expérience au cœur de l’industrie et dans l'Enseignement Supérieur, il a occupé les plus hautes fonctions techniques et stratégiques au Tchad :
|Domaine
|Fonctions Dirigeantes et Stratégiques
|Pétrole (Gouvernance)
|Directeur Général des Hydrocarbures (Ministère des Hydrocarbures)
|Opérations (SHT)
|Directeur des Opérations du Champ Pétrolier de Sedigui – SHT
|Administration/Conseil
|Conseiller à l’Économie et à la Législation Pétrolière – SHT
|Raffinerie
|Directeur Général Intérimaire de la Raffinerie de N’Djamena (SRN)
Son expertise s'est forgée sur le terrain, notamment comme Ingénieur wireline chez Schlumberger, Superviseur des opérations de forage (blocs Komé, Bongor, Mangara, Badila) et Chef de Service Réservoir & Production au Ministère du Pétrole.
En tant qu’Enseignant-chercheur et formateur depuis 2008, il est également un Expert en Contrôles et Suivis des Coûts Pétroliers et l'auteur de plusieurs articles scientifiques, dont un article remarqué publié en 2024 dans l’International Journal of Geosciences.
Sa thèse de Doctorat représente une contribution scientifique majeure pour l'industrie : elle propose des solutions rigoureuses et opérationnelles pour améliorer le diagnostic des venues d’eau et optimiser les performances des réservoirs pétroliers. Cette approche est essentielle pour l'industrie pétrolière, notamment en Afrique.
L’Université de Douala, qui accueillera prochainement sa soutenance de thèse, invite la communauté académique, les professionnels du secteur énergétique et le grand public à assister à cette présentation, témoignage d’un parcours remarquable et d’une expertise rare au service de la recherche appliquée.