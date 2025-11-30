Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Abéché : Un commerçant d’or grièvement blessé lors d’une agression armée


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 1 Décembre 2025


Un incident de sécurité majeur s’est produit dans la soirée du dimanche 30 novembre 2025 dans le quartier Kamine, au premier arrondissement d’Abéché. Un commerçant d’or, identifié comme Adam Abdallah et connu sous le nom d’Adam “Zouarké”, a été victime d’une violente agression armée perpétrée par des individus non identifiés.


Tchad - Abéché : Un commerçant d’or grièvement blessé lors d’une agression armée
 

L'attaque s’est déroulée alors que la victime rentrait du marché. Selon des témoins oculaires, les assaillants étaient lourdement armés de kalachnikovs et circulaient à bord de deux véhicules, dont un Toyota 4x4 V6 sans plaque d’immatriculation.

 

Les individus ont ouvert le feu sur le commerçant. Adam Abdallah a été atteint par trois projectiles, dont un à la poitrine, un à la jambe (provoquant une fracture) et le troisième au cou.

 

Son état est jugé critique. Il a été transféré d’urgence à la clinique Al Ghoufran pour y subir une intervention chirurgicale visant à l’extraction des balles.

 
 

Pour l’heure, aucune information officielle n’a été communiquée concernant l’identité des auteurs ou les motivations de cette agression.

 

Cet incident ravive de vives inquiétudes au sein de la population d’Abéché face à la recrudescence de l’insécurité dans la ville. Une enquête aurait été ouverte par les autorités compétentes afin d'établir les circonstances exactes de l'attaque et de retrouver les assaillants.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/11/2025

Tchad : Remise de diplômes à la première promotion du CFP « Le Progrès » de Laï

Tchad : Remise de diplômes à la première promotion du CFP « Le Progrès » de Laï

جمعية شباب الديناميكي تطلق حملة وطنية لترسيخ قيم المواطنة في مدارس نجامينا جمعية شباب الديناميكي تطلق حملة وطنية لترسيخ قيم المواطنة في مدارس نجامينا 29/11/2025

Populaires

Niger - Coopération : Le CNESS et l'Italie renforcent leur collaboration stratégique

30/11/2025

RCA : Cérémonie de montée en puissance des FACA – Passage sous le drapeau et remise de diplômes

30/11/2025

Comores : MEDays 2025 – Le Président Azali Assoumani appelle à un nouvel ordre mondial plus juste et solidaire

30/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter