Tchad - Abéché : Un commerçant d’or grièvement blessé lors d’une agression armée

L'attaque s’est déroulée alors que la victime rentrait du marché. Selon des témoins oculaires, les assaillants étaient lourdement armés de kalachnikovs et circulaient à bord de deux véhicules, dont un Toyota 4x4 V6 sans plaque d’immatriculation.







Les individus ont ouvert le feu sur le commerçant. Adam Abdallah a été atteint par trois projectiles, dont un à la poitrine, un à la jambe (provoquant une fracture) et le troisième au cou.







Son état est jugé critique. Il a été transféré d’urgence à la clinique Al Ghoufran pour y subir une intervention chirurgicale visant à l’extraction des balles.









Pour l’heure, aucune information officielle n’a été communiquée concernant l’identité des auteurs ou les motivations de cette agression.







Cet incident ravive de vives inquiétudes au sein de la population d’Abéché face à la recrudescence de l’insécurité dans la ville. Une enquête aurait été ouverte par les autorités compétentes afin d'établir les circonstances exactes de l'attaque et de retrouver les assaillants.

