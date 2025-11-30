Alwihda Info
AFRIQUE

Guinée : Avancement du Projet « LAGUINËFÉ » – Le Ministre directeur de cabinet constate la finalisation de la première phase


Alwihda Info | Par - 1 Décembre 2025


Le chantier de valorisation du lac de Gbassikolo, une initiative présidentielle lancée en août 2023, a fait l'objet d'une visite de suivi par M. Djiba Diakité, Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence et Président du Comité Stratégique de Simandou. L'objectif était de constater l’état d’avancement des infrastructures, dont la livraison de la première phase est imminente.


M. Diakité était accompagné de M. Faya François Bourouno, Ministre du Travail et de la Fonction publique, de M. Moussa Moïse Sylla, Ministre de la Culture et de l’Artisanat, des responsables de la Direction Générale d'Albayrak, ainsi que de plusieurs hauts cadres.

 

Cette infrastructure, baptisée LAGUINËFÉ (Infrastructure Branding Guinée), est personnellement supervisée par le Ministre Djiba Diakité. La première phase, désormais proche de son terme, est entourée d’une clôture de 900 mètres et comprend des aménagements majeurs :

  • Un lac artificiel de 22 000 m² doté d’une fontaine.

  • Près d’un hectare d’espace vert.

  • Un parc pour enfants.

  • Une cafétéria.

  • Un bâtiment administratif et un musée.




La livraison de cette première phase est prévue dans les semaines à venir, marquant une étape significative dans l'embellissement et la modernisation des espaces publics de Conakry.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


