TCHAD

Émirats Arabes Unis : L’Ambassadeur du Tchad reçoit le « Prime Award 2025 » pour son Excellence Diplomatique


Alwihda Info | Par - 1 Décembre 2025


Son Excellence Oumar Teguen Idibei Berde, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès des Émirats Arabes Unis, a été honoré de la prestigieuse distinction des International Prime Awards – Global Edition 2025 à Dubaï.


L'Ambassadeur Oumar Teguen Idibei Berde s’est vu décerner le prix « Excellence in International Cooperation and Economic Diplomacy » lors d’une cérémonie officielle de renom.

 

Cet événement international, organisé par Prime Events and Awards, vise à distinguer les personnalités et institutions ayant apporté une contribution remarquable au développement et au rayonnement dans leurs domaines respectifs. L’édition 2025 a bénéficié de la présence de Son Excellence Cheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi en qualité d’invité d’honneur.

 

Pour l’occasion, l’Ambassadeur était entouré des membres de la Mission diplomatique du Tchad, notamment le Consul Général du Tchad à Dubaï, le Premier Conseiller et la Conseillère économique.

 
 

Cette distinction consacre l'engagement constant de l’Ambassadeur au service de la diplomatie tchadienne. Elle salue particulièrement :

  • Son action en faveur du renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis.

  • Sa contribution au rayonnement de l’image et des intérêts de la République du Tchad sur la scène internationale.



Cette reconnaissance souligne le succès de la stratégie tchadienne visant à intensifier les partenariats économiques et la coopération avec les acteurs clés du Golfe.

Peter Kum
