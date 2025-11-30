Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Mandoul : Célébration solennelle de la Journée de la Liberté et de la Démocratie


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 1 Décembre 2025


La province du Mandoul a célébré la Journée de la Liberté et de la Démocratie par une cérémonie solennelle marquée par la prise d’armes des différents corps de sécurité de la province.


Tchad - Mandoul : Célébration solennelle de la Journée de la Liberté et de la Démocratie



 

À cette occasion, le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, M. Ahmat Abdallah Fadoul, a présidé les festivités.

 

Le moment protocolaire a inclus :

  1. La revue des troupes alignées pour la circonstance, témoignant de la discipline et de l'engagement des forces de sécurité.

  2. Le dépôt d’une gerbe de fleurs au monument des martyrs, un geste d'hommage à ceux qui ont œuvré pour l'avènement des valeurs de liberté et de démocratie.

 

 

 

La cérémonie s’est achevée par un grand défilé militaire qui a clos les festivités officielles.
 

Plusieurs militants du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) ainsi que des partis alliés ont exprimé leur satisfaction et souligné l’importance de cette journée mémorable. Ils ont réaffirmé que le 1ᵉʳ décembre symbolise avant tout la sécurité, la paix et la stabilité pour le peuple tchadien.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/11/2025

Dr Issakha Tidjani Djimet : Un Expert de terrain et administrateur au service de la recherche d’excellence

Dr Issakha Tidjani Djimet : Un Expert de terrain et administrateur au service de la recherche d’excellence

Tchad : Clôture de la 11ᵉ édition du Novembre Numérique à WenakLabs, N’Djamena Tchad : Clôture de la 11ᵉ édition du Novembre Numérique à WenakLabs, N’Djamena 30/11/2025

Populaires

RCA : Cérémonie de montée en puissance des FACA – Passage sous le drapeau et remise de diplômes

30/11/2025

Comores : MEDays 2025 – Le Président Azali Assoumani appelle à un nouvel ordre mondial plus juste et solidaire

30/11/2025

Tchad : Au Mandoul, une cérémonie de reconnaissance annoncée en l’honneur du chef de l'État

30/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter