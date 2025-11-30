Tchad - Mandoul : Célébration solennelle de la Journée de la Liberté et de la Démocratie

À cette occasion, le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, M. Ahmat Abdallah Fadoul, a présidé les festivités.







Le moment protocolaire a inclus :



La revue des troupes alignées pour la circonstance, témoignant de la discipline et de l'engagement des forces de sécurité. Le dépôt d’une gerbe de fleurs au monument des martyrs, un geste d'hommage à ceux qui ont œuvré pour l'avènement des valeurs de liberté et de démocratie.





La cérémonie s’est achevée par un grand défilé militaire qui a clos les festivités officielles.





Plusieurs militants du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) ainsi que des partis alliés ont exprimé leur satisfaction et souligné l’importance de cette journée mémorable. Ils ont réaffirmé que le 1ᵉʳ décembre symbolise avant tout la sécurité, la paix et la stabilité pour le peuple tchadien.

