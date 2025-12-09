Tchad : l'AILC relève des cas de corruption et d’irrégularités structurelles au cours de l'année 2025

Dans le discours bilan dressé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le directeur général des Investigations et du Contentieux de l'Autorité Indépendante de Lutte contre la Corruption (AILC), Ousman Mamadou Affono, a déclaré qu'au total 37 missions de contrôle, d'audit, de vérification et d'enquête ont été diligentées au cours de l'année 2025.



Elles ont concerné une grande diversité d'entités. Ces missions ont permis d'identifier à la fois des irrégularités structurelles (modes de gestion, organisation, procédures), et des cas de corruption avérée, avec des responsabilités clairement établies. D'après lui, le cas emblématique est le recrutement de la Fonction publique au titre de l'exercice 2025 pour le compte du ministère de la Santé Publique.



Les vérifications ont révélé :

- Une augmentation illégale des quotas d'intégration. Le quota de 1000 agents dans le corps de la Santé, autorisée par la loi des finances 2025, a été majoré à 1725 agents, sans aucune base juridique.

- Des lauréats intégrés avant l'obtention de leur diplôme. - Des agents recrutés avec des profils inadéquats avec le corps de la Santé.

- Des lauréats recrutés en dépassement de la limite d'âge d'intégration (40) à la fonction publique, ce qui est en violation total du statut général de la Fonction publique.