Congo : la scolarité Briny Oscar Matouridi, champion du monde du scrabble, désormais pris en charge par le groupe SNPC

En assurant à ce champion du scrabble la possibilité de poursuivre ses études dans les meilleures conditions, le Directeur Général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga contribue non seulement à son épanouissement personnel, mais aussi au rayonnement du talent congolais à l’échelle internationale.



Engagement de la SNPC en faveur de la jeunesse



En finançant les études universitaires de ce champion du monde de Scrabble, Raoul Ominga montre son engagement envers l'éducation et le développement des jeunes. Partant, ce geste inspire les jeunes à croire en leurs capacités et à poursuivre leurs rêves avec détermination. Il montre que le soutien et l'investissement dans l'éducation peuvent avoir un impact significatif sur la vie des jeunes et leur permettre de réaliser leur plein potentiel.



Très ému par cette marque d’attention, le seul mot de Briny Oscar Matouridi , en pareilles circonstances c’est « merci ». Ses parents ont béni l’Eternel pour tout ce que la SNPC vient de décider pour leur enfant.



Sous la direction de Maixent Raoul Ominga, la SNPC participe activement à des initiatives sociales et sportives. Le complexe scolaire Antoine Ndinga Oba d'Oyo et l'école de Tchamba Nzassi sont des exemples patents qui montrent la volonté de la SNPC de soutenir l'éducation dans les différentes localités du Congo. Des projets similaires sont en cours de réalisation à Dolisie et Brazzaville.