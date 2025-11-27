Alwihda Info
AFRIQUE

Sénégal : Le Président de la République reçoit la Présidente de la Cour pénale internationale


Alwihda Info | Par - 28 Novembre 2025


Dakar, le 27 novembre 2025 – Le Président de la République du Sénégal a reçu en audience, ce jeudi, Mme Tomoko Akane, Présidente de la Cour pénale internationale (CPI). Cette rencontre de haut niveau a permis de réaffirmer les liens de coopération entre le Sénégal et l’institution judiciaire internationale.


La Présidente de la CPI, Mme Tomoko Akane, a tenu à saluer le rôle moteur du Sénégal au sein des États parties au Statut de Rome. Elle a notamment loué la solidité d’une coopération fondée sur l'engagement inébranlable du pays en faveur de :

  • La justice internationale ;

  • La lutte contre l’impunité ;

  • La défense des droits humains.

 
 

Les échanges ont porté sur les défis contemporains de la justice pénale internationale et l’importance d’adapter les réponses aux menaces actuelles.

 

Les deux personnalités ont également discuté du renforcement des mécanismes de coopération judiciaire entre le Sénégal et la Cour, soulignant la volonté commune d'assurer l'efficacité et la crédibilité de la justice au niveau mondial.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


