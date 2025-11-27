Sénégal : Le Président de la République reçoit la Présidente de la Cour pénale internationale

La Présidente de la CPI, Mme Tomoko Akane, a tenu à saluer le rôle moteur du Sénégal au sein des États parties au Statut de Rome. Elle a notamment loué la solidité d’une coopération fondée sur l'engagement inébranlable du pays en faveur de :



La justice internationale ;

La lutte contre l’impunité ;

La défense des droits humains.







Les échanges ont porté sur les défis contemporains de la justice pénale internationale et l’importance d’adapter les réponses aux menaces actuelles.







Les deux personnalités ont également discuté du renforcement des mécanismes de coopération judiciaire entre le Sénégal et la Cour, soulignant la volonté commune d'assurer l'efficacité et la crédibilité de la justice au niveau mondial.

